Expulsan de Venezuela a la delegación del Partido Popular Europeo

El vicepresidente primero del Grupo PPE y portavoz de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien además encabeza la delegación que viaja a Venezuela, ha denunciado este domingo que ha sido expulsado del país minutos después de aterrizar al Aeropuerto Internacional de Simón Bolívar.

"En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela. Nos han retenido los pasaportes. No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique por qué nos tiran fuera del país", ha indicado González Pons a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

La delegación del PPE está formada, además de González Pons, por Esther de Lange y Paulo Rangel, vicepresidentes del Grupo PPE; José Ignacio Salafranca, vicecoordinador de la comisión de asuntos exteriores y miembro de la Asamblea Europarlamentaria Latinoamericana; Gabriel Mato, vicepresidente de la delegación América Central; y Juan Salafranca, secretario general adjunto del Grupo Parlamentario del PPE.

González Pons ha subrayado que todos tenían una invitación de la Asamblea Nacional de Venezuela y ha recalcado que es "un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro".

La invitación fue realizada por el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Francisco Sucre, en nombre del autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó.

"No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela", ha recalcado González Pons, quien ha añadido que "cuando un dictador cierra las ventanas y apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos".

Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha asegurado que Venezuela "no permitirá que la extrema derecha europea perturbe la paz y estabilidad del país con otra de sus groseras acciones injerencistas".

Además, Arreaza ha insistido en que el Gobierno venezolano notificó hace varios días a los eurodiputados que iban a visitar Venezuela con "fines conspiratorios" que no serían admitidos y que "se les instó a desistir y evitar así otra provocación".

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tildado la expulsión del país de la delegación de "afrenta" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien se ha referido como "sátrapa".

"La expulsión de Venezuela de los eurodiputados que iban a reunirse con Juan Guaidó es una afrenta del sátrapa Maduro para que nadie vea el sufrimiento de los venezolanos", ha señalado Casado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El presidente del PP ha subrayado que España debe "liderar las iniciativas que pongan fin a la represión y miseria provocada por el sanguinario dictador".