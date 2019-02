Se suicida en Madrid tras matar presuntamente a su padre y su tío

Un hombre de 30 años se ha suicidado al tirarse desde la azotea de un edificio de Plaza de Castilla, en Madrid, presuntamente tras haber matado a dos familiares cuyos cadáveres presentan signos de violencia en su vivienda, ubicada en la localidad de Colmenarejo.



Los familiares podrían tratarse de su padre y su tío, según han señalado fuentes de la Guardia Civil, que han confirmado la noticia adelantada por el diario El Mundo y de cuya investigación está a cargo el Instituto Armado.



Agentes de la Policía Nacional hallaron este sábado en torno a las once de la mañana el cadáver del hombre, que se había lanzado al vacío desde la azotea situada en la planta 22 de un edificio de la Plaza de Castilla número 3.

Heridas de arma blanca

Las pruebas preliminares de las autopsias efectuadas a los cadáveres de los dos hermanos sexagenarios hallados el sábado en la localidad madrileña de Colmenarejo han determinado que las heridas que presentaban son de arma blanca, han avanzado fuentes de la investigación.



Las mismas fuentes han confirmado que el presunto autor del doble homicidio, hijo y sobrino de las víctimas, presentaba también heridas en la mano derecha.



Los tres cadáveres fueron trasladados al Anatómico Forense de Madrid, donde este domingo se les ha practicado la autopsia y se está a la espera de los informes.



Los cuerpos de los dos hermanos fueron hallados por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la casa de la persona que se suicidó en Madrid, que vivía en la urbanización Parque Azul de Colmenarejo donde residían también su padre y su tío, para tratar de localizar a algún familiar.



Al llegar al domicilio no respondía nadie y entonces solicitaron al juez la entrada y el registro en la vivienda, donde encontraron los cadáveres de dos personas: el padre y el tío del fallecido, nacidos en 1953 y 1959, respectivamente.



Se calcula que llevaban más de doce horas sin vida, según ha avanzado el diario 'El Mundo', que cita fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil.



Fuentes del instituto armado han informado de que en la primera inspección ocular no se halló ninguna nota del presunto autor del doble crimen.



El Ayuntamiento de Colmenarejo (9.000 habitantes) ha acordado para este lunes un día de luto oficial por los dos homicidios, y el próximo jueves se guardará un minuto de silencio antes del pleno municipal.



La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación ya que la localidad de Colmenarejo está en el ámbito de sus competencias, ha añadido que estos dos cadáveres presentaban signos de violencia.



Desde el Instituto Armado han comentado que hay que esperar los resultados de las autopsias y más avances en la investigación para determinar tanto los motivos de los fallecimientos como los vínculos familiares existentes entre los tres hombres.