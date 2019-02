Vox amenaza el Presupuesto andaluz si no se tumba la Ley de Memoria

Vox no quiere palmaditas en la espalda, sino que exige hechos y avisa al PP de que, si no cumple lo que firmó con ellos en su día, no lo va a tener fácil en el Parlamento, empezando con la validación de los Presupuestos. Así que no les vale el anuncio hecho por la Junta de un Comisionado para la Concordia para meterle mano a la Ley de Memoria Histórica: por mucho que se haya interpretado como una concesión que les hacen, la formación de ultraderecha ha vuelto a hablar por medio de su líder nacional, Santiago Abascal, para dejar al PP que se atenga a las consecuencias si no se elimina directamente la norma.

Abascal lanzaba el mensaje por Twitter, denunciando “otro incumplimiento de lo pactado” en el acuerdo de investidura con el PP en Andalucía. “Ni su palabra ni su letra valen nada”, le reprochaba a los populares, avisando de que “luego querrán aprobar los Presupuestos y no podrán”.

El detonante no ha sido tanto el Comisionado, que tampoco es que le haya hecho especial gracia, sino que la semana pasada se insistió desde el PP en que la ley se va a cumplir íntegramente y que sólo se cambiará si hay una unanimidad que es obvio que nunca no va a existir.

Línea roja

El mensaje de Abascal tuvo su prolongación de la mano del presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, que también utilizaba Twitter para recordar que “si llegamos a un pacto de gobernabilidad con el PP por el bien de Andalucía fue bajo el compromiso de cumplir con unas medidas”.

A su juicio, hablamos de “unas líneas rojas que no estamos dispuestos a que se rebasen” porque “supondría una tomadura de pelo a quienes nos dieron su confianza en las urnas”, palabras que ilustraba con una imagen del acuerdo suscrito entre PP y Vox.

El órdago está lanzado, ahora hay que esperar a ver si va en serio o son ladridos a la Luna. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya dijo la semana pasada que una pataleta por el Comisionado “no es motivo para una ruptura de un acuerdo” por parte de Vox, lo cual le parecería “infantil”. La cuestión es si los de Abascal piensan lo mismo...

Censo de desaparecidos

En paralelo, desde el grupo parlamentario de Adelante Andalucía se ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica en la que urge al Ejecutivo que comparten PP-A y Cs a desarrollar el nuevo protocolo de exhumaciones que prevé la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, así como un censo oficial de víctimas desaparecidas que tenga carácter público. En concreto, pregunta a la Junta cuándo se va a desarrollar el referido protocolo y si prevé elaborar el censo de víctimas.