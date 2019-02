Prioridades y bajada de impuestos, preguntas de PSOE y Vox a Moreno

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, abordará el próximo jueves su primera sesión de control al Ejecutivo durante el Pleno del Parlamento como líder del Gobierno andaluz, posición desde la que encarará la pregunta de la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien le interpelará sobre sus prioridades, mientras que el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, le preguntará sobre la "imposibilidad de bajar impuestos".

Según el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces, el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, interpelará a Moreno sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, sobre regeneración democrática y el portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, en relación al impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El Gobierno andaluz informará en el Pleno del Parlamento de la semana que viene, el primero ordinario de la presente legislatura, sobre los motivos por los que no tiene previsto presentar los Presupuestos para 2019 antes del próximo mes de mayo y sobre la nueva estructura del Ejecutivo andaluz.

Si bien, la comparecencia del Consejo de Gobierno para informar de la estructura del nuevo Ejecutivo no se produce a petición del propio Gobierno sino de los grupos parlamentarios de PP-A y PSOE-A. El Ejecutivo andaluz presentó dicha petición fuera de plazo, concretamente tres minutos más tarde, por lo que no ha podido calificarse.

Así, en virtud del orden del día aprobado con el único rechazo de Adelante Andalucía, la sesión plenaria comenzará el miércoles 20 a las 16,00 horas, con la elección de los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente y seguirá con los dos debates conjuntos sobre la estructura del Gobierno y los Presupuestos de la Junta para 2019, a petición de PSOE-A, PP-A y Adelante Andalucía.

En el tercer punto del orden del día se recoge una interpelación relativa a política general en materia presupuestaria, defendida por PSOE-A, y seguidamente las preguntas orales de la sesión de control al Ejecutivo y al presidente de la Junta por parte de los distintos portavoces de los grupos.

Como último punto del orden del día, tendrá lugar el debate de cuatro proposiciones no de ley. Las de PP-A y Cs se debatirán de manera conjunta por la similitud en su contenido. Concretamente, la de los 'populares' versa sobre la ruptura de la soberanía nacional, mientras que la de Cs se refiere al rechazo al separatismo y el golpismo y la declaración de nuevas elecciones.

Finalmente, el PSOE-A defenderá dos proposiciones de ley, una relativa a ni un paso atrás contra la violencia de género y otra sobre la defensa del sistema de selección pública de medicamentos de Andalucía.

Durante el turno de intervención de los grupos, el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, mostró el rechazo al orden del día porque no se ha incluido en el mismo una petición de comparecencia sobre el sector del taxi ni una proposición no de ley sobre Doñana. "Sí hay proposiciones no de ley sobre Cataluña porque aquí se habla de todo menos de Andalucía", lamentó.