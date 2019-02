Cs: El modelo del nuevo Gobierno andaluz sirve para el resto del país

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que deben probar que el modelo del nuevo Gobierno andaluz "sirve para el resto del país".

En una entrevista publicada en 'Diario de Sevilla' Marín ha subrayado la "doble responsabilidad" de la Junta porque "comenzamos a gobernar en una institución donde sólo lo hizo un partido y porque este modelo de alianza de dos partidos puede servir de ejemplo para el resto del país".

En relación a la composición del Ejecutivo andaluz, Marín ya expresado que con el nombramiento del consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), como portavoz "se ahorra un puesto". "Tanto Bendodo, como el presidente, Juanma Moreno, como yo mismo, sabemos que el engranaje debe ser perfecto, no puede haber ni dos porteros ni dos delanteros centro", ha opinado.

Sobre el 28A, el líder de Cs ha aplaudido la convocatoria de elecciones generales porque "había una gran inestabilidad, provocada por la dependencia de Pedro Sánchez con los partidos que quieren romper este país". Al respecto, ha asegurado que "aspiramos a liderar el cambio político en el país, entendiéndonos con las fuerzas constitucionalistas como siempre hemos hecho".

Al hilo, preguntado por si su partido pactará en un futuro con el PSOE para la formación del Gobierno central, Marín ha expresado que "hay que esperar unos días, ver cómo se desarrolla la campaña, cuáles son los posicionamientos de cada uno".

En este marco, sobre las reformas que llevará a cabo la Junta de PP y Cs, Marín ha confirmado que no reformaran la Ley de Violencia de Género --medida demandada por Vox-- mientras que, sobre la Ley de Memoria Histórica, ha matizado que habrá "unanimidad". "Esto no va de mayorías, eso fue lo que el PSOE y Podemos hizo con la Ley de Memoria Histórica. PP y Ciudadanos nos abstuvimos, porque había elementos que no nos gustaban, pero nosotros no vamos a actuar ahora del mismo modo", ha aclarado.

Igualmente, cuestionado por la posible fecha de los Presupuestos en la comunidad andaluz, el consejero ha dicho que el titular de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo Baena, "ya tiene el encargo de preparar la envolvente". "No descarto que haya un Presupuesto en Andalucía antes de mayo o junio, y sólo estamos hablando de dos meses", asegura.

En relación a la reciente dimisión de Elisa Fernández-Vivancos como delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta en Granada, que fue responsable del gabinete jurídico que se encargó del caso Nevada por el que el Gobierno andaluz resultó condenado a pagar 165 millones, Marín ha defendido que Fernández-Vivancos "ya se había sometido anteriormente a tensión por estar en el ojo del huracán, a pesar de que ella había hecho su trabajo, y no quería pasar otra vez por lo mismo".

En este sentido, preguntado por si han tenido dificultades a la hora de "fichar" profesionales, Marín ha indicado que "el problema es que muchos buenos profesionales tienen un problema de diferencia de salarios grande entre la empresa privada y la administración" por lo que, a su juicio, "o pagamos bien o nos lamentaremos". "No se trata de competir con la privada, pero es difícil que se venga alguien que gana 100.000 euros al año para cobrar 45.000. Esa es la realidad de la Junta, y no se cobra ni una dieta, de hecho, somos los segundos políticos autonómicos peor pagados de todo el país", ha lamentado.

Sobre su intención de aprobar un decreto ley para racionalizar el sector público, el vicepresidente de la Junta ha explicado que "se trata de supervisar el sector público para eliminar lo innecesario" porque "hay muchas unidades que realizan funciones similares y que se pueden eliminar muchas trabas administrativas".

Como ejemplo, ha mencionado la Fundación Mediara dedicaba a la mediación de litigios antes de dar el paso a lo penal. "Si tenemos una administración de Justicia mucho más potente en su dirección general para fomentar la mediación. Esa fundación ha visto 1.000 expedientes de un total de 1,2 millones. Esas dos personas que está en la fundación, y que son funcionarios, pues pasan a la administración", añade.

Ante tal situación, Marín ha destacado que lo "primero" que van a hacer es "evaluar" porque "es impresentable es que las políticas no se evaluasen". "Queremos 20 millones más para Turismo, pero ¿para qué? ¿Están sirviendo estás políticas? ¿Se alcanzan los objetivos o es un dinero tirado? Eso es lo que este Gobierno quiere hacer, algo tan racional como poner orden después de 40 años de desorden socialista. Aquí se han creado consejerías a imagen y semejanza de un solo consejero", ha criticado.

Finalmente, sobre la renovación de órganos, el también consejero ha dicho que han ofertado "diálogo sincero" al PSOE y al resto de los grupos parlamentarios porque "creemos que podemos renovar y reducir estos órganos de extracción parlamentaria". Así, ha señalado el Consejo de la RTVA que "ya sólo quedan nueve consejeros, porque el resto ha dimitido". "Si funciona con nueve miembros, ¿por qué no se queda en nueve miembros y se reducen seis puestos? Y, como eso, el Consejo Audiovisual", ha opinado.