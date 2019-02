Fue EEUU quien pidió a Japón proponer a Trump para Premio Nobel

La posible propuesta de Japón para que el presidente de EEUU, Donald Trump, reciba el Premio Nobel de la Paz surgió a partir de una petición de Washington, informó hoy el diario nipón Asahi.



Trump declaró a los periodistas este viernes que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, le había propuesto para el Nobel de la Paz por sus iniciativas para buscar la desnuclearización de Corea del Norte.



"Creo que puedo decir esto, el primer ministro Abe de Japón me entregó la más hermosa copia de una carta que envió a la gente que otorga una cosa llamada el premio Nobel de la Paz", afirmó Trump.



Según el diario Asahi, que cita fuentes gubernamentales japonesas no identificadas, fue el Gobierno estadounidense el que pidió de manera "informal" a Japón que propusiera para ese galardón a Trump.



La recomendación, según el periódico nipón, fue hecha en otoño pasado, meses después de la cumbre que el 12 de junio de 2018 mantuvo Trump en Singapur con el líder norcoreano, Kim Jong-un.



El periódico japonés, sin embargo, se hace eco de versiones como la de diario The Washington Post que alude a la posibilidad de que Trump confundiera a Abe con el presidente surcoreano, Moon Jae-in.



Moon sí se ha referido públicamente el año pasado a la posibilidad de recompensar a Trump con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos en favor de la distensión intercoreana.