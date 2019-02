"Moreno es ineficaz, inútil y un poco indolente, pero no ilegítimo"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha calificado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "ineficaz, inútil, y un poco indolente", pero ha defendido que, igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dirige un Gobierno "ilegítimo".



Durante la presentación de Juan Espadas como candidato a la alcaldía de Sevilla, en un acto al que ha acudido Sánchez, Díaz ha defendido la legitimidad del Gobierno español, que "igual que el andaluz es fruto del apoyo de los parlamentarios", con lo que ha señalado que "Moreno Bonilla es ineficaz, es inútil, es un poco indolente, pero no le he dicho ilegítimo".



"Son gobiernos legítimos, no como le decían a Pedro, tan legítimo es él como ellos", ha defendido, para asegurar que en el Gobierno de la Junta "no han tardado un mes para que la derecha enseñe su modelo", indicando que en lugar de aportar soluciones "van a los sitios sin saben qué hacer y les piden a los nuestros que se queden, a los que llamaban enchufados".



Susana Díaz ha hecho un llamamiento a los militantes del PSOE para trabajar de cara a las próximas citas electorales, con especial atención en la primera cita, la del 28 de abril, indicando que "en 28 días hay que darle la vuelta como un calcetín a este país, y parar lo que ya estamos sufriendo en Andalucía".



"Tenemos un reto, y hay que darle una mayoría sólida a Pedro Sánchez para que no dependa de nadie, y haga en España lo que no le han dejado hacer en esta legislatura", ha dicho para añadir que "hay que ir con fortaleza, con ganas, con ilusión y con mucha unidad, hombres y mujeres comprometidos con el socialismo dispuestos a defender el bienestar".



Para la secretaria socialista andaluza, Andalucía vive con Juanma Moreno a la cabeza un momento de "involución y regresión democrática", por lo que ha criticado que "ya no quieren memoria histórica, ahora quieren concordia, pero para que haya concordia hace falta verdad, tiene que haber justicia, y lo que no ayuda es que se quiebre la igualdad, que se le diga a las mujeres que para pagar las pensiones en este país hay que acabar con el aborto y terminar con el derecho de las mujeres a ser madres cuando queramos".



Díaz ha defendido que "la autonomía andaluza es parte de lo bueno y grande que hemos hecho juntos", para rechazar lo que ha denominado como "franquismo económico", que obliga a "volver a coger las maletas de cartón y decirle a los pueblos de Andalucía que no tienen futuro, que se tienen que apagar como se han apagado otros pueblos de España, y ese era el milagro económico que tenían para Andalucía".



La expresidenta andaluza ha apelado a los socialistas a apoyar sin fisuras las citas electorales, porque "si no hay una mayoría grande, sólida, desgraciadamente las derechas y la extrema derecha se unirán, y será el relato de lo que tenemos aquí: tres derechas, dos gobiernos y un guirigay".