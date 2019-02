Moreno apela al revulsivo de la Junta para ganar a un PSOE-A noqueado

El líder del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado este sábado a su partido a salir "a ganar" las próximas elecciones generales con "el revulsivo de haber hecho historia" consiguiendo el Gobierno autonómico, frente a un PSOE-A "noqueado, desdibujado y sin capacidad de reacción".



Moreno, que ha presidido el primer Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A desde que es presidente de la Junta, ha criticado que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya estado "callada" ante "la humillación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus "concesiones" a los independentistas y "radicales".



"¿Dónde estaba el socialismo andaluz cuando un socialista hacía concesiones que nos herían a los andaluces y los españoles?", ha preguntado Moreno, quien ha recordado que dirigentes del partido como Felipe González, Alfonso Guerra o Guillermo Fernández-Vara sí salieron inmediatamente a manifestar "su estupor".



Sin embargo, ha denunciado que Díaz no ha dicho "ni una palabra" y que el socialismo andaluz "calla porque no es capaz de alzar la voz y no tiene la valentía suficiente".



Ha emplazado a Díaz a decirle este sábado a Sánchez "por este camino no", ya que los socialistas participan en un acto conjunto.



Moreno ha arengado a los suyos para salir "a ganar" los comicios y ha asegurado que tienen la "ventaja" respecto a otros compañeros de venir de unas elecciones autonómicas y de "haber hecho historia".



"Tenemos más fuerza, más ilusión y más ganas que nunca", ha manifestado Moreno, quien ha explicado que desde esta tarde el partido ya empieza a trabajar con el Comité de Campaña, con reuniones para coordinar calendarios y actividades.



El PP andaluz comienza "un trabajo intenso" en coordinación con las ocho direcciones provinciales, con todos lo candidatos y con la dirección nacional, que irá marcando la estrategia de campaña, con la intención de comenzar una nueva etapa el 28 de abril en las generales y darle continuidad el 26 de mayo en las municipales.



Ha recordado que el PP ya ganó en Andalucía las últimas generales y ha advertido de que Sánchez si tiene opciones volverá a pactar "con Podemos, con ERC, con el PDeCAT o con Bildu".



El PP, sin embargo, "no ha nacido para ser comparsa de nadie" y tiene un proyecto "sólido, fuerte, integrador, donde cabe todo el mundo", por lo que su responsabilidad es "volver a liderar España".



También se ha mostrado "convencidísimo" de que en las posteriores elecciones municipales recuperarán "muchas alcaldías".



Moreno ha hecho balance del mes que lleva al frente del Gobierno andaluz, donde ha puesto en marcha el procedimiento para bonificar el Impuesto de Sucesiones, se ha aprobado la auditoría, se ha ampliado el cribado de colon, se ha aprobado la oficina antifraude y se ha reducido en un 13 por ciento el número de altos cargos.



En un momento de "especial ilusión" para el PP-A, el Gobierno andaluz seguirá trabajando "sin distraerse" de su "principal obligación", que es "mejorar la calidad de vida de los andaluces".



El líder del PP-A ha considerado que el Gobierno de Sánchez "nunca ha tenido razón de existir", pactando con "independentistas, radicales y herederos de ETA" y además intentando volver "a abrir heridas dolorosas entre los españoles".



Ha calificado a Sánchez de presidente "frívolo, débil, errático en cada una de sus posiciones", que ha "pisoteado los sentimientos" de los españoles trasladando al mundo la figura de un mediador para negociar "con una parte" del país.



Andalucía, según Moreno, necesita un nuevo Gobierno central porque el de Pedro Sánchez "no ha sabido entender ni respaldar" a la comunidad, sin atender las necesidades de financiación, las infraestructuras prometidas o los grandes acuerdos.