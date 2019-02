Atentan contra el coche de un edil por organizar corridas de toros

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), Juan Manuel Illacuci, ha denunciado ante la Guardia Civil el ataque sufrido a su coche particular, que también han sufrido otros vecinos del pueblo, tras anunciar una corrida de toros de diestros locales apoyada por el Ayuntamiento.



El coche del concejal gerenense fue encontrado con una franja de color morado pintada, igual que el de la novia de uno de los toreros anunciados en el festejo taurino, mientras que también han sido distribuidos por el pueblo panfletos en los que se critica la celebración de la corrida.





Los papeles, distribuidos en varias zonas del pueblo, están dirigidos a Illacuci, y critican que "no hay dinero para Policía Local, ni para arreglar el colegio, ni para la limpieza de las calles, pero sí hay dinero para los toros, y no poco. Si usted quiere corridas, páguelas de su bolsillo".



El edil ha asegurado que "esos panfletos no me afectan lo más mínimo, pues no ofende quien quiere, sino quien puede, lo que sí me molesta, y mucho, es que hayan dejado la zona de La Cantina, Centro de Salud, colegios, y centro del pueblo con cientos de panfletos de estos tirados en la calle".



"Además, no dicen ni su nombre, ni si pertenecen a alguna entidad, y encima se quejan en ellos de la limpieza viaria, pero se dedican a ensuciar las calles con sus papeles", cita el edil.



El festival taurino está previsto para el próximo 24 de febrero, con Manuel Jesús El Cid, Manuel Escribano, Daniel Luque, Miguel Ángel Léon, Miguel Uceda Vargas y el rejoneador Juan Quinta.



El ganado procede de Santa María (Constantina) y Lora Sangrán (Gerena-Sanlúcar la Mayor), y supone que en el pueblo sevillano se celebre una corrida de toros tras 12 años de la última.