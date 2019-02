Al menos cuatro policías heridos en un tiroteo cerca de Chicago

Al menos cuatro policías resultaron heridos hoy en un tiroteo en una fábrica de componentes industriales en la zona de Aurora, cerca de la ciudad de Chicago (Illinois, EE.UU.), según fuentes oficiales citadas por la cadena CNN.



El portavoz del Ayuntamiento de Aurora, Clayton Mohamed, dijo que los cuatro agentes se encuentran "estables", sin ofrecer más detalles sobre la gravedad de sus heridas.



El canal de televisión no descartó que haya más heridos, ya que aseguró que hay informaciones que apuntan a que más personas han sido ingresadas en hospitales del área.



El Ayuntamiento de Aurora anunció en su cuenta de Twitter que el atacante, que no ha sido identificado, había sido capturado y precisó que la agresión tuvo lugar en las proximidades de Highland y Archer, en dicha urbe.



Por su parte, la Policía de la localidad indicó que el ataque "no es ya una amenaza" para las personas que están en el área.



Agregó que los agentes seguirán en la zona mientras continúe la investigación.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, apuntó en un comunicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había sido informado del incidente y que sigue la situación en Aurora.



Este jueves se cumplió el primer aniversario de la matanza en la escuela secundaria de Parkland, en el estado de Florida, donde 17 personas perdieron la vida: 14 estudiantes y tres empleados del instituto Marjory Stoneman Douglas (MSD).



Al día siguiente de la tragedia, los estudiantes de Parkland comenzaron una campaña agresiva para que se regule y controle la venta y posesión de armas de fuego, conocida como March for Our Lives (MFOL).



Los jóvenes de MFOL rechazaron enérgicamente "los pensamientos y oraciones" ofrecidos por algunos políticos cuando ocurren tiroteos y les exigieron control de armas y protección real en las aulas.



También el pasado 11 de febrero, una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una gasolinera ubicada en la localidad de North Miami, en Florido.



Los dos heridos fueron ingresados en el Jackson Memorial Hospital con heridas de diversa consideración, recogió el canal local 7 News Miami.