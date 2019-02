Sánchez convoca elecciones generales: Serán el 28 de abril

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril.



Así lo ha avanzando Sánchez en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.



"Yo creo que es una buena fecha", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha subrayado que entre "no hacer nada" o dar la palabra a los españoles en las urnas ha elegido lo segundo.



Para Sánchez, un Gobierno tiene la obligación de cumplir con su tarea, que es aprobar leyes y "avanzar", y cuando esto no es posible por el bloqueo parlamentario y el rechazo de los presupuestos hay que "tomar decisiones".



No obstante, ha considerado que hay "derrotas parlamentarias" como la de los presupuestos que son "victorias sociales" porque los ciudadanos ya conocen cual es la "hoja de ruta" y los proyectos del Ejecutivo socialista.



"¿Habrá habido pactos ocultos?", ha ironizado Sánchez ante el hecho de que haya sido PP y Ciudadanos, junto a los independentistas, los que hayan tumbado las cuentas públicas.