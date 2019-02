May sufre una nueva humillación en el Parlamento

La rebelión del sector más euroescéptico del Partido Conservador británico infligió este jueves una nueva derrota parlamentaria a la primera ministra y líder de la formación, Theresa May, que buscaba renovar el respaldo de los diputados a su estrategia del "brexit".



La abstención de cerca de 60 diputados conservadores precipitó el rechazo por 303 votos frente a 258 de una moción que instaba al Gobierno a continuar negociando con Bruselas cambios al tratado de salida de la Unión Europea (UE).



A pesar de que la moción tenía un peso únicamente simbólico, la derrota volvió a evidenciar las dificultades que afronta May para controlar a las facciones de su propio partido y obtener una mayoría parlamentaria.



Los euroescépticos criticaron el texto durante el debate previo a la votación en la Cámara de los Comunes al considerar que aceptaba de forma implícita una enmienda anterior, aprobada en enero, que descarta abandonar la UE sin un acuerdo el 29 de marzo.



Ese grupo de diputados considera que la opción de un "brexit" duro debe continuar sobre la mesa porque es una baza favorable al Reino Unido en el diálogo con Bruselas, dado que ese escenario puede ser perjudicial para ambas partes.



El conservador Steve Baker, uno de los líderes de los "tories" euroescépticos, afirmó tras la votación que el Parlamento debe velar por el "interés nacional" y urgió a la jefa de Gobierno a "mantenerse firme" en los contactos con el resto de socios comunitarios.



Al mismo tiempo, quitó hierro a la "desafortunada" derrota de la primera ministra y aseguró que las consecuencias del voto de hoy no son más que "una tormenta en una taza de té".



Un portavoz de Downing Street, despacho oficial de May, había restado importancia durante la tarde a la moción, que describió como "anodina", y la primera ministra ni siquiera estuvo presente en la Cámara Baja cuando su presidente, John Bercow, anunció el resultado de la votación.



"Es sorprendente que la primera ministra no esté aquí", lamentó el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que exigió a May exponer un nuevo plan para el "brexit".



Poco antes de la votación en los Comunes, el Gobierno aceptó reunirse en los próximos días con la diputada conservadora Anna Soubry para dialogar sobre la publicación de documentos internos que detallan las preparaciones que se están desarrollando para un eventual "brexit" no negociado.



Esa concesión sirvió para que Soubry retirara en el último momento una enmienda dirigida a forzar al Ejecutivo a revelar esos textos.



La primera ministra espera seguir intentando durante este mes que los líderes comunitarios se avengan a modificar la controvertida cláusula de salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas tras el "brexit".



La UE, sin embargo, se ha mostrado contraria a reabrir el diálogo sobre el tratado que se cerró en noviembre y mantiene que la salvaguarda es necesaria para mantener los acuerdos de paz firmados en la región en 1998, que prevén que no haya frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.



Los conservadores euroescépticos temen por su parte que ese mecanismo obligue al Reino Unido a mantenerse en las estructuras comerciales comunitarias durante años, lo que dificultaría que Londres firme acuerdos comerciales con terceros países.



May se ha comprometido ya a regresar al Parlamento antes de final de mes y someter a votación el próximo día 27 una nueva moción que permitirá a los diputados pronunciarse sobre propuestas alternativas a su estrategia, en caso de que para entonces no haya cerrado un acuerdo modificado con Bruselas.



La laborista Yvette Cooper ya ha avanzado que prepara para entonces una enmienda que forzaría al Gobierno a aprobar un pacto antes del 13 de marzo o bien someter a votación una extensión del plazo de salida de la UE.



Cooper ya presentó una cláusula similar a finales de enero, pero su propuesta fue rechazada por 321 votos frente a 298, en una votación en la que 25 diputados de la oposición laborista se opusieron o se abstuvieron.