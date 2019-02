Forn a Puigdemont: Le dije que los Mossos tenían que cumplir la Ley

El exconseller de Interior del Govern catalán Joaquim Forn ha destacado este jueves que la víspera de ser nombrado por el expresident Carles Puigdemont, le dijo a éste que estaba comprometido con celebrar el referéndum pero que los Mossos d'Esquadra "tenían que cumplir con la ley".



Forn, que al contrario que Oriol Junqueras sí que está respondiendo a la Fiscalía y lo está haciendo en castellano, ha señalado en su interrogatorio durante el juicio del "procés" que los Mossos deben cumplir la Ley y que así se lo trasladó a Puigdemont.



Lo hizo el 13 de julio de 2017 cuando mantuvo una reunión con el expresindet, previa a su nombramiento que se produjo al día siguiente, en la que le señaló que compartía su deseo de ir adelante con el referéndum pero también que "soy consciente de que puede haber requerimiento".



"Le dije que entendía que los Mossos tenían que cumplir las ordenes y él me dijo que lo entendía y que no me preocupara", ha añadido.

El exconseller ha alegado ante el Tribunal Supremo que los Mossos d'Esquadra cumplieron todas las instrucciones de la Fiscalía y las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir la celebración del referéndum del 1-O.



En respuesta a la Fiscalía en el juicio al "procés", Forn ha diferenciado entre su apoyo político al referéndum y su actitud al frente de la consellería de Interior, departamento que asumió el 14 de julio de 2017, a poco más de dos meses del 1-O, tras la dimisión de Jordi Jané, partidario de que los Mossos d'Esquadra se limitaran a cumplir y hacer cumplir la ley.



El fiscal Fidel Cadena ha recordado a Forn, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel, que cuando asumió la consellería el entonces director de los Mossos Albert Batlle también dimitió tras sostener que la policía catalana debía cumplir la ley y no separarse de ella.



"Es una opinión que yo comparto", ha replicado Forn, que ha subrayado que los Mossos d'Esquadra dieron cumplimiento "a todas" las instrucciones de la Fiscalía y a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar la celebración del referéndum.



Cadena ha preguntado a Forn si llegó al Govern porque su antecesor, Jordi Jané, no estaba de acuerdo con la vía unilateral y la celebración del 1-O, una vez ya había sido suspendido por el Constitucional, en una crisis en el ejecutivo de Carles Puigdemont del que también salieron las exconselleras Neus Munté y Meritxell Ruiz, sustituidas por Jordi Turull -también juzgado- y Clara Ponsatí -huida a Escocia.



Forn ha rechazado la "interpretación" de la Fiscalía, al sostener que ni Jané ni Munté y ni Ruiz justificaron su salida del Govern por su rechazo al 1-O y ha resaltado que los tres acabaron votando en el referéndum.



La réplica de Forn ha originado algunas risas entre el público, ante lo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha advertido de que si los asistentes seguían haciendo exclamaciones los expulsaría de la sala.