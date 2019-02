Más de 20 opositores cubanos se declaran en huelga de hambre

Más de 20 activistas de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) se han declarado en huelga de hambre en protesta por las acciones represivas contra su sede y viviendas de algunos de sus miembros, denunció este miércoles su líder, José Daniel Ferrer.



El pasado lunes tuvo lugar un operativo policial contra Unpacu durante el cual se produjeron registros en ocho viviendas y la detención de más 20 de sus miembros "con violencia", entre los que figuró Ferrer, según declaró el expreso político a Efe, vía telefónica, desde la sede del grupo en la ciudad oriental de Santiago de Cuba.



Ferrer relató que en los allanamientos policiales fueron decomisados ordenadores portátiles, teléfonos móviles, una impresora, medicamentos y alimentos.



Además denunció que "vandalizaron por completo" la sede del grupo disidente, "rompieron el falso techo y derribaron todo".



El opositor afirmó que fue conducido a una comisaría donde permaneció detenido por unas horas y la policía le comunicó que esa era la "respuesta" a la campaña de Unpacu en contra de la nueva Constitución que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero.



El disidente refirió que tras su liberación el lunes inició una huelga de hambre en la que participan 25 activistas en protesta por lo sucedido.



Además dijo que con esa acción pretende "llamar la atención sobre el clima de intimidación y terrorismo de estado en que se va a realizar el referendo por la Constitución que consideramos no respeta los derechos elementales de los ciudadanos cubanos".



Precisó que los participantes en el ayuno solo beben agua y se han propuesto mantenerlo hasta la medianoche del 24 de febrero, como fecha límite, pero advirtió de que "si se agrava la situación nos veríamos obligados a continuar con este recurso extremo que nos queda a los luchadores pacíficos".



Ferrer, de 48 años, es uno de los expresos del grupo de 75 disidentes detenidos durante la ola represiva de 2003, en su caso por ser uno de los promotores del Proyecto Varela, liderado por Oswaldo Payá.



La Embajada de Estados Unidos en Cuba condenó este miércoles, a través de su cuenta en Twitter, los "actos violentos y cobardes del régimen cubano" contra Ferrer y los restantes activistas y criticó que el Gobierno cubano "reprime pedidos pacíficos por un cambio democrático y muestra otra vez que el referéndum constitucional no trata de reforma, sino de permanecer en poder".



El Gobierno cubano considera a los disidentes "contrarrevolucionarios" y "mercenarios" y no registra oficialmente a ningún preso político en sus cárceles.



El borrador final de la nueva Constitución cubana no introduce cambios en el sistema político, mantiene al PCC como "fuerza dirigente superior de la sociedad" y ratifica el comunismo como aspiración, pese a que ese término se había eliminado en el primer proyecto de la reforma constitucional.



Como novedades reconoce a la propiedad privada, admite la necesidad de la inversión extranjera, instituye las figuras del presidente de la República y el primer ministro, y establece un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos.



También eliminó el polémico artículo que abría la puerta al matrimonio gay en la isla -presente en el borrador inicial- y respecto a la libertad de prensa, recoge que en ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada.



Aunque en Cuba no están permitidas las campañas políticas, en las redes sociales y prensa estatal el Gobierno y las organizaciones oficialistas están realizando una activa promoción a favor del "sí" a la nueva Constitución, frente a un sector de la ciudadanía que se muestra abiertamente contrario bajo la consigna "#yovotono" o #yonovoto.