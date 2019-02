Llegan a Venezuela 933 toneladas de medicinas desde Cuba y China

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó este miércoles de la llegada de 933 toneladas de medicinas y materiales médicos procedentes de Cuba, China- aliados del Gobierno de Nicolás Maduro-, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de "algunas compras directas" del Ministerio.



"En este momento estamos recibiendo, ya están aquí, 64 contenedores con diferentes tipos de medicamentos, estos tienen 933 toneladas de insumos para la salud", dijo en declaraciones al canal estatal VTV desde el puerto de La Guaira, capital del estado Vargas (norte) y cercano a Caracas.



Alvarado, que informó sobre la llegada de estos medicamentos coincidiendo con la solicitud del Parlamento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria al país ante la crisis del sector sanitario, indicó que Venezuela recibe de "forma periódica" medicinas y materiales médicos.



"No es extraño que estemos recibiendo contenedores acá en el puerto de La Guaira", comentó al tiempo que explicó que la mayoría de estos medicamentos y materiales "proceden del convenio con Cuba" y China.



Destacó también que el Ministerio hizo algunas "compras directas" en el mercado internacional "con aquellas empresas" que, dijo, no les han bloqueado, pues el Gobierno venezolano asegura que EE.UU. les ha impuesto un bloqueo que les impide comprar medicinas y alimentos.



"También (hay) algunos insumos que vienen a través del fondo rotatorio y del fondo estratégico de OPS", agregó.



Alvarado detalló que dentro de los 64 contenedores hay "más de 18 millones de unidades de medicamentos", entre "anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos, analgésicos, protectores gástricos, soluciones fisiológicas".



También llegaron, siempre según el ministro, 22.575 unidades de repuestos para equipos médicos, 192.000 kit para pruebas diagnósticas y "más de 100.000 kit para citología".



Aseguró que la inversión de estos medicamentos y materiales es de aproximadamente 25 millones de euros.



Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo, atraviesa una grave crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y alimentos desde hace más de cuatro años.



La situación llevó al Parlamento, de mayoría opositora, a declarar al país en crisis humanitaria, por lo que solicitó una ayuda en este sentido y que ahora han proporcionado Estados Unidos, Colombia y otros países.



Sin embargo, Maduro -que atraviesa una crisis de gobernabilidad al no ser reconocido por varios países del mundo tras ser electo en unos comicios tachados de fraudulentos- se niega a aceptar esta ayuda por considerar que puede dar paso a una invasión extranjera, especialmente de EE.UU., al que acusa de querer robar las riquezas de Venezuela.



La ayuda humanitaria solicitada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país en enero tras considerar a Maduro un usurpador, se encuentra bloqueada en la frontera con Colombia y la oposición ha apostado por pedir a la Fuerza Armada que permita su entrada para el 23 de febrero.