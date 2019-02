Comienza en Pekín la tercera ronda de negociaciones China-EEUU

La tercera ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos para poner fin a la guerra comercial comenzó hoy en Pekín, donde ambos equipos tratarán de acercar posturas antes de que acabe el plazo, el próximo 1 de marzo, para evitar un recrudecimiento de la disputa arancelaria.



La agencia oficial de noticias china Xinhua confirmó el inicio de "una nueva ronda de consultas económicas y comerciales de alto nivel el jueves por la mañana" en una "ceremonia" presidida por el vice primer ministro chino Liu He por la parte china y por el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, por la estadounidense.



La escueta nota tan solo agrega que las reuniones se extenderán hasta mañana, dato que ya se conocía.



Entre el lunes y el miércoles se celebraron varios encuentros de preparación entre miembros de las delegaciones.



Los analistas creen que no es probable que ambas partes alcancen un acuerdo definitivo en esta tercera ronda debido a las exigencias de Washington.



Los principales problemas planteados por el Gobierno estadounidense son la protección de la propiedad intelectual, la transferencia forzada de tecnología, los subsidios de Pekín a las compañías locales que generan desigualdades con las empresas foráneas, los robos cibernéticos, los controles cambiarios o el acceso al mercado del gigante asiático.



De todas formas, en un despacho anterior, Xinhua afirmó que la última ronda de negociaciones -celebrada en Washington a finales de enero- produjo "avances importantes".



Aunque este lunes el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro y nominado estadounidense a presidir el Banco Mundial, David Malpass, respondió "no" al ser preguntado por periodistas sobre si se ampliaría el plazo para conseguir un acuerdo, al día siguiente el presidente de su país, Donald Trump, abrió la puerta a esta posibilidad.



"Si llegamos a un punto en el que estamos cerca de un acuerdo real y podemos lograrlo, veo posible que deje pasar (la fecha límite) durante un poco más. Pero en general no me inclino" a hacerlo, dijo el dirigente norteamericano.



Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron una tregua comercial de 90 días el pasado 1 de diciembre, lo que significó la suspensión provisional de la subida del 10 % al 25 % de los aranceles estadounidenses a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares.



Pese a que el líder estadounidense descartó encontrarse con Xi antes del 1 de marzo si no hay un acuerdo definitivo, el diario hongkonés South China Morning Post especula con la posibilidad de que ambos líderes se reúnan en la isla de Hainan (sur de China), en Pekín o en Palm Beach (Florida) en las próximas semanas.



Ese mismo medio también adelantó que el líder chino se reunirá este viernes con Lighthizer y Mnuchin en lo que califica de "señal de buena voluntad".



Desde el 1 de diciembre, Pekín ha adoptado medidas de buena voluntad como la bajada de aranceles a los vehículos importados de EEUU, la reanudación de la compra de soja de ese país o la presentación de un proyecto de ley para prohibir la transferencia forzada de tecnología.