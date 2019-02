Vox advierte al PP sobre la Ley de Memoria Histórica

La disputa por la cuestión de la Memoria Histórica ha venido para quedarse, y todo apunta que este tema será uno de las grandes animadores de esta legislatura. Así lo ha vuelto a demostrar de nuevo Vox a través de su diputado en el Parlamento andaluz Benito Morillo, que advertía al Gobierno autonómico que asumir los postulados de la Ley de Memoria Democrática supone un “quebrantamiento” del pacto del PP con Vox que ha permitido la llegada de PP y Cs al poder.

En la comisión parlamentaria de Cultura y Patrimonio Histórico, departamento al que pertenecen las competencias de Memoria Democrática, el diputado de Vox recordaba que su grupo aspira a la derogación de la Ley de Memoria Democrática porque “ningún Parlamento está legitimado para definir el pasado”. Según Morillo, no hay que dividir a los ciudadanos sino “homenajear a todos los que lucharon por España”.

El diputado ha lamentado que el nuevo Comisionado para la Concordia anunciado el martes por el Gobierno andaluz asuma los postulados de “la mal llamada Ley de Memoria Democrática”, además de calificar de “aberración totalitaria” la denominada Comisión de la Verdad porque “sólo tiene en cuenta a los muertos de un bando, y eso no podemos permitirlo”. Su intervención la culminó con un “por Andalucía y por España, muchas gracias”.

La nueva consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, del PP, aseguró por su parte que esa ley se va a cumplir porque “está en vigor, las leyes están para cumplirlas y los Gobiernos no pueden incumplir las leyes”, y ha añadido: “Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos, y eso no tiene ideología, es una cuestión de humanidad”.

No obstante, la consejera advertía de que “fue la ley de la mayoría de aquel momento, pero no de todos los que estábamos allí”. “Yo no quiero una ley de la nueva mayoría, quiero una ley donde estemos todos”, apostillaba.