Andalucía generó 755 millones con subasta de medicamentos

La subasta de medicamentos aplicada por la Junta de Andalucía ha generado unos ingresos al sistema sanitario de 755 millones de euros entre 2012 y 2018, según un informe de una consultora independiente elaborado para un grupo de empresas concurrentes a estas convocatorias.



En el "Análisis del impacto de las convocatorias andaluzas de selección de medicamentos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)" se afirma que este sistema ha reducido el gasto público y ha contribuido a la sostenibilidad de su sistema sanitario, "generando" unos ingresos de 755 millones en esos años, sostiene la consultora.



De seguir las tendencias actuales, en los próximos cuatro años podría generar unos ingresos adicionales de 1.013 millones de euros, añade el estudio.



Según una encuesta de la Fundación Farmaindustria a la que se remite el informe, los pacientes andaluces muestran un índice de adherencia (la coincidencia entre las indicaciones de sus médicos y la toma de los medicamentos) del 52,3 %, superior a los de la Comunidad Valenciana (51,7 %), Cataluña (45,1 %) o Madrid (39,4 %).



El sistema andaluz de selección de medicamentos hace que prevalezca el interés general de reducción del gasto público sobre los intereses privados de las empresas no adjudicatarias de sus convocatorias, según dijo el Tribunal Constitucional y recuerda el estudio.



El Constitucional también ha considerado que el sistema no contraviene la normativa estatal de prescripción de medicamentos, no perjudica a su abastecimiento, no reduce la calidad y la eficacia de la prestación farmacéutica y aboga por la reducción del gasto público.



Este sistema se alinea con las recomendaciones y directivas de la UE sobre la transparencia en las licitaciones públicas, la mejora en el acceso a los medicamentos y su adecuado abastecimiento, subraya la consultora antes de afirmar que la tasa de medicamentos con problemas de suministro en Andalucía es cuatro veces inferior a la media nacional.



En este sentido, según el listado de medicamentos de uso humano con problemas de suministro, publicado en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con fecha 29 de enero de 2019, solo tres corresponden a productos seleccionados por el SAS en sus convocatorias.



Esto supone un 0,42 % de los mismos, un porcentaje cuatro veces inferior a la media nacional (1,96 %), precisa la consultora.



El informe recopila datos según los cuales Andalucía es la comunidad autónoma líder en el consumo de envases de medicamentos genéricos y la cuarta -por detrás de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana- con mayor demanda de operaciones de compraventa de farmacias.



El sistema facilita también la administración de los medicamentos al no variar su presentación y prescribirse por principio activo, además de la adherencia de los pacientes andaluces a los tratamientos que reciben, concluye el estudio.