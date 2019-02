Garzón pide a los independentistas que rectifiquen y no bloqueen PGE

El líder de IU, Alberto Garzón, que defiende hoy la posición de Unidos Podemos en el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos ha pedido a los partidos independentistas que "reconsideren" su posición y permitan tramitar unas cuentas positivas para las familias trabajadoras.



Así ha comenzado Garzón su intervención en la segunda jornada de este debate presupuestario en el Congreso, en el que parece más que probable que las fuerzas catalanas mantengan sus enmiendas a la totalidad.



En nombre de Unidos Podemos, que sigue intentando que los presupuestos salgan adelante, Garzón se ha dirigido desde la tribuna a PDeCAT y ERC en un intento de que rectifiquen.



"Comparto el dolor que pueden estar sufriendo, entiendo aunque no comparta la causa que defienden, pero puedo no entender de ninguna manera cómo (el rechazo a los presupuestos) ayuda o fortalece la causa del diálogo", ha dicho Garzón.



El coordinador federal de IU ha lamentado que la situación política en Cataluña haya centrado hasta ahora un debate que debería haberse orientado a abordar los detalles de unos presupuestos generales relacionados con el estado de bienestar social, es decir, con la educación, la vivienda o las infraestructuras, y que han quedado en segundo plano.



Garzón ha insistido en que los presupuestos de 2019 "son un buen primer paso para corregir una década perdida" y revertir los retos de desigualdad que atraviesa España así como los recortes que hizo el Gobierno del PP y que precarizó el empleo.



"Pueden revertir el empobrecimiento de los salarios del país", ha dicho en referencia a la subida del salario mínimo, aunque también por las medidas fiscales adoptadas en el Impuesto de Sociedades.



No obstante, ha dicho que todavía hay retos que hay que afrontar con valentía como la reforma del sector eléctrico para que baje la factura de la luz.



Garzón ha insistido en que "no hay argumentos suficientes para devolver estos presupuestos".