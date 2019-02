Republicanos y demócratas alcanzan acuerdo para evitar nuevo cierre

Republicanos y demócratas en el Congreso de EE.UU. anunciaron hoy un acuerdo para evitar este viernes un nuevo cierre parcial administrativo que incluye financiación para el muro fronterizo.



"Hemos alcanzado un acuerdo en principio entre nosotros en todo lo que se refiere a seguridad nacional y las otras seis leyes", afirmó a periodistas el senador republicano Richard Shelby, quien explicó que la proximidad de un nuevo cierre administrativo puso en alerta a los legisladores.



El pacto incluye unos 1.375 millones de dólares para construir otras 55 millas (unos 88,5 kilómetros) de muro fronterizo con México, según The Washington Post, lejos de los 5.600 millones de dólares que reclamaba el presidente de EE.UU., Donald Trump, para unas 200 millas (unos 322 kilómetros).



El acuerdo debe contar ahora con el visto bueno de Trump, que aún no se ha pronunciado al respecto y que tiene que ratificarlo si el Congreso llega a aprobarlo para que así sirva para evitar el cierre administrativo cuando se agoten los fondos actuales el viernes.



Preguntado Shelby sobre si la Casa Blanca apoya el acuerdo, este respondió: "Eso creemos. Eso esperamos".



Por su parte, la congresista demócrata Nita Lowey, que participó de las negociaciones, dijo que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, apoya el pacto y que esperan presentar un proyecto de ley definitivo este miércoles.



"Algunos se alegrarán, otros no se alegrarán", agregó Lowey, sobre cómo recibirán sus colegas demócratas el acuerdo.



Demócratas y republicanos llevaban semanas negociando después de que el desacuerdo entre ambos sobre la seguridad fronteriza produjese entre diciembre y enero un cierre administrativo de 35 días, el más largo de la historia en EE.UU.



Los demócratas habían reclamado una importante reducción de camas en los centros de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), lo que llevó a suspender las negociaciones durante el fin de semana.



Sin embargo, los demócratas renunciaron finalmente a esa demanda, según The Washington Post.



"No solo no quieren darnos dinero para el muro, tampoco quieren darnos el espacio para detener a asesinos, criminales, narcotraficantes y traficantes de personas", había afirmado hoy Trump, quien también dijo que evitar el nuevo cierre administrativo "depende de los demócratas".