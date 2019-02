Las ayudas comienzan a llegar a Caracas, mientras Maduro lanza un plan

La ayuda humanitaria que, según el antichavismo, necesita Venezuela comenzó a llegar este lunes a Caracas, la misma jornada en que el gobernante, Nicolás Maduro, quien niega que el país atraviese una crisis humanitaria, aprovechó la elevada atención de los medios de comunicación para lanzar un plan turístico.



"Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud (AVESOC) con 85 mil suplementos que se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas", dijo en Twitter el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.



El diputado, que juró ante cientos de miles de ciudadanos asumir como presidente interino a finales de enero pasado, explicó que este primer cargamento de ayudas "representa 20 raciones para cada beneficiario, y corresponde a la primera fase de atención a las poblaciones más vulnerables" del país.



Luego dijo en un comunicado de prensa que se hicieron "esfuerzos importantes" para que este primer lote llegara a Caracas, aunque no se especificó como ingresó.



"Esto es una primera etapa, sabemos que no es suficiente, por eso insistimos en que la ayuda humanitaria debe ingresar a Venezuela, abrir el corredor para poder atender entre 200 mil, 300 mil venezolanos que hoy corren el riesgo de muerte", indicó.



Cargamentos con ayudas llegaron a la colombiana ciudad de Cúcuta la semana pasada, pero el Gobierno de Maduro se niega a recibir estas donaciones pues consideran que son un "regalo podrido" que tiene el "veneno de la humillación".



El diario venezolano El Nacional informó en su versión digital que estas ayudas estaban en Caracas desde el pasado diciembre, y que no forman parte de las donaciones que se acopian en Cúcuta.



Este mismo lunes, el partido de Maduro, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) acusó al Gobierno de Colombia de hacer negocio con las ayudas "para potenciar a los comerciantes y a los empresarios" de ese país, según dijo en una rueda de prensa el portavoz Freddy Bernal.



Bernal dijo que las ayudas que provienen de Estados Unidos constituyen un "fraude sanitario" y que no han pasado por controles.



Igualmente, denunció, citando una presunta información del diario de Cúcuta La Opinión, que al menos 14 personas se intoxicaron al ingerir estos alimentos provenientes de Estados Unidos.



Con todo, el rotativo colombiano ya desmintió que haya divulgado esta información, que circuló en las redes sociales junto a una captura de la noticia.



"La Opinión aclara que no ha publicado nada sobre esto y que la imagen que circula no es auténtica. Se trata de un fotomontaje irresponsable", señaló el diario.



Maduro, por su parte, dijo este lunes que aprovechará la atención que genera Venezuela en los medios para lanzar un proyecto turístico que denominó Marca País, y que aspira a que posicione a la nación como un importante núcleo receptor de turistas.



"Es el momento de la Estrategia Marca País para que salga la verdad de Venezuela, la belleza de Venezuela y todo el que quiera venir venga a compartir esta tierra en paz", dijo el gobernante en el acto de lanzamiento, celebrado en un hotel de Caracas, al que asistieron empresarios.



Maduro consideró que la actual presencia en Venezuela de corresponsales de numerosos medios de comunicación extranjeros y agencias internacionales de noticias es "una buena oportunidad" para promover esta iniciativa.



Según dijo, "toda la prensa mundial dedica páginas enteras" a la crisis de Venezuela, donde se elevó la tensión política el mes pasado cuando arrancó el segundo mandato de Maduro, que no es reconocido por varios países.



"Venezuela despierta un interés y una pasión única en este momento histórico del siglo XXI", agregó.



Entretanto, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos, aseguró que Maduro cuenta con el apoyo de otros países que consideran "grandes aliados".



"Tenemos mas de 180 países que apoyan a Venezuela en la comunidad internacional, sobre todo en esta coyuntura que nos encontramos en estos momentos", dijo el almirante al canal estatal VTV al ser consultado sobre el medio centenar de países que no reconocen el segundo mandato de Maduro.



Sin embargo, Ceballos consideró que otros países "presionan y amenazan diplomáticamente a Venezuela" en el hemisferio, en alusión a la mayoría de países americanos que reconocen a Guaidó como presidente legítimo.