Vox marca su territorio y empieza a apretar a la Junta

Vox no ha venido a la política andaluza sólo para figurar y aupar, sin más, a la coalición PP-Cs al Gobierno de la Junta, sino que tiene muy claro que sus propuestas se van a tener en cuenta y se van a aplicar. Si se trata sólo de enseñar los dientes para marcar territorio o de un serio aviso a navegantes se verá en poco tiempo, porque por lo pronto la formación ultraconservadora va a empezar a preguntar qué hay de lo suyo en los Presupuestos andaluces.

Así se lo transmitirá el presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, en la reunión que va a tener en breve con el máximo responsable de la Junta, Juanma Moreno, para hablar de las cuentas andaluzas, que (en contra de las señales que emiten PP y Cs) a su juicio tienen que estar antes de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo. Unos comicios, por cierto, en los que presentarán candidatos (que se conocerán en marzo) a las alcaldías de las ocho capitales de provincia andaluzas, donde esperan obtener representación.

En una entrevista, Serrano no se ha andado por las ramas al avisar de que el jefe del Ejecutivo “tiene que tener en cuenta lo que diga” Vox sobre las cuentas de la comunidad para 2019, puesto que son un partido fundamental para que puedan ser aprobadas. “Desde luego tendrán que oír nuestras propuestas”, ha recalcado Serrano, incidiendo en que son la “llave” para sostener al Gobierno. Y la primera petición plazo, aunque no tenga que ver con los Presupuestos, ya la tienen clara: el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tiene que entrar en el plan de autorías al sector público andaluz que se va a llevar a cabo, porque a su juicio “sólo el 2,8% de su presupuesto va destinado a ayudas directas a mujeres”, una cifra que no se corresponde con lo que señalan los presupuestos de este organismo pero con la que Vox no deja de martillear.

“Incompetencia”

Mientras, en el PSOE aprovechaban para poner el acento, por medio del portavoz adjunto de su grupo parlamentario, Rodrigo Sánchez Haro, en que la “parálisis” de la Junta por la “incompetencia” de PP y Cs “frena” a Andalucía.