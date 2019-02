Víctimas de ETA piden negar legitimidad a quienes falsean la historia

Víctimas del terrorismo, en un acto de homenaje celebrado en Pamplona, han hecho un llamamiento a "no olvidar" y a "negar cualquier legitimidad" a quienes pretenden "falsear y blanquear" la historia de ETA y a quienes intentan "tergiversar la historia, puesto que no hubo dos bandos".



El monumento a las víctimas del terrorismo ha acogido el homenaje convocado por varias asociaciones en la víspera del "Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad", que el Parlamento de Navarra fijó en 2015 en el día 11 de febrero.



El acto de reconocimiento ha contado con presencia del Gobierno de Navarra, así como de representantes de formaciones políticas como UPN, Geroa Bai, PSN, PP, Ciudadanos o Vox.



"Verdad, memoria, dignidad y justicia" se leía en la pancarta desplegada en el acto, en el que se han interpretado varias piezas musicales, se ha presentado una ofrenda floral y se ha leído un comunicado.



La lectura ha corrido a cargo de Eduardo López, de la Asociación por la Tolerancia, quien ha recordado la declaración del Parlamento de Navarra que "condenaba con realismo y sin tapujos 'la limpieza nacional, los crímenes contra la humanidad y los actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado ETA'".



Al respecto, ha agregado que durante toda "su sangrienta historia", ETA "procedió al asesinato sistemático de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesores universitarios, empresarios, jueces, periodistas, políticos y otras personas que simplemente se significaban por sentirse navarras y españolas".



A continuación se ha preguntado dónde estaban quienes quieren "hacer creer que apoyan a las víctimas de ETA, cuando lo que en realidad lo que están haciendo es diluir su memoria con las muertes de cualquier otro tipo de violencia"; quienes gobiernan "de la mano de aquellos que no condenan a ETA y acuden a homenajes de asesinos" o quienes dicen ser "sensibles" a las víctimas pero montan una celda para que la gente se solidarice con el sufrimiento de los presos.



El comunicado ha concluido con el compromiso "a no olvidar y a recordar una y otra vez el enorme daño y sufrimiento que los asesinos y sus cómplices infligieron a nuestra sociedad".