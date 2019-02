Ciudadanos no tendrá primarias en la provincia de Cádiz

La dirección andaluza de Ciudadanos será la encargada de escoger a los candidatos a alcalde en los municipios gaditanos. La regional hará una propuesta y será la ejecutiva nacional la que dará el visto bueno definitivo. No habrá primarias, pero no sólo en la provincia de Cádiz, sino en toda Andalucía, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, donde los cabezas de listas para las elecciones municipales fueron elegidos en unas primarias, en las que ni siquiera había un mínimo exigible de militantes para que las agrupaciones locales las convocasen.

Este escenario se produce debido al reglamento de primarias de Ciudadanos recién aprobado por esta formación, que establece que para convocarlas es necesario que la cifra de afiliados por localidad supere los cuatrocientos inscritos. Y en ninguna localidad andaluza Ciudadanos tiene agrupación que supere esta cifra. Es más, en España sólo hay cinco y una de ellas ya tiene decidido el candidato por decisión de la ejecutiva nacional. Se trata de Barcelona donde el alcaldable es el ex ministro francés Manuel Valls. Las otras cuatro son Madrid, Zaragoza, Valencia y Murcia.

De esta forma, los alcaldables de Ciudadanos de los municipios gaditanos serán decididos a dedo. No habrá debate, porque en el partido se entiende las ideas de Ciudadanos no son discutibles y no hay lugar por tanto que se enfrente ideas iguales.

En la provincia Ciudadanos cuenta con 22 agrupaciones y 3.600 inscritos bien como afiliados (que pagan cuotas) o simpatizantes.

“Contamos con todas las propuestas que se realicen a nivel provincial y regional, pero será el nacional el que decida finalmente. El partido ahora está fuerte y cohesionado y el crecimiento ha sido destacable en muchos municipios de la provincia. No es cuestión de candidatos sino de equipo, de proyecto”, asegura la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en la provincia de Cádiz, Regla Moreno, quien agrega que en la provincia de Cádiz se ha venido realizando un trabajo de consolidación del partido con el objetivo de conformar buenos equipos “que es lo que nos va a hacer llegar a las instituciones”.

El mutismo es total cuando se le pide que concrete nombre de aspirantes a encabezar las listas. La respuesta siempre es que decidirá la dirección nacional y que los nombres se darán a conocer a finales de este mes o principios de marzo.

Ahora bien, Ciudadanos sí lleva tiempo trabajando las listas electorales que presentará, donde los independientes son bienvenidos. Según datos recabados por esta redacción, la dirección provincial tiene ya los bocetos de las listas gaditanas para las municipales, aunque faltan retoques y de las que se guarda también silencio, ya que primero serán dados a conocer los cabezas de candidaturas.

Ciudadanos afronta con optimismo las elecciones municipales en la provincia y nadie duda de que se mejorarán con creces los resultados de hace cuatro años y multiplicar el número de concejales. Ahora son trece.

Los resultados obtenidos en las pasadas autonómicas refuerza al partido , que fue la segunda formación más votada en la provincia, con 106.331 votos, lo que significa un 20,88 por ciento de las papeletas que se depositaron en las urnas. Sólo fue superada por el PSOE, que logró 121.000 votos, un 23,78 por ciento. El PP quedó en cuarta posición, con 89.517 votos. En 2015, Ciudadanos logró en la provincia 59.191 votos.

“Las cifras que hemos obtenido en los últimos comicios tiene que ver con el trabajo que hemos llevado a las instituciones. Lo que buscamos es gente de equipo, de proyecto, de partido. Ya tenemos estos equipos fuertes, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas. En la sierra ha habido un crecimiento fuerte, igual que en el Campo de Gibraltar, donde tenemos agrupaciones muy activas como son las de Algeciras, Los Barrios, La Línea o San Roque tenemos agrupaciones”, asegura Regla Moreno, quien recuerda que Ciudadanos logró el pasado mes de diciembre ser el partido más votado en municipios como los de Jerez, Sanlúcar, Algeciras, Puerto de Santa María o Rota.

Evitar las crisis internas en la formación naranja

A finales de 2015, la edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Algeciras Elena Abad dejó el partido manteniendo su acta como concejala. Discrepancias con el cabeza de lista, Ignacio Holgado, en la que fue la primera crisis interna que sufrió la formación naranja en la provincia y que ahora se quiere evitar una repetición.

No ha sido la única crisis sufrida. En 2018 y horas antes de que comenzara la campaña electoral en las autonómicas, la junta directiva del partido en Jerez de la Frontera dimitió en bloque en desacuerdo con la confección de la lista por Cádiz . El anuncio de la dimisión se produjo unas horas antes de que el partido celebre allí la reunión del Consejo General para aprobar su programa electoral.