Andalucía tiene más universitarios por habitante que Alemania

El catedrático de Economía y presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Francisco Ferraro, sostiene que el modelo de universidad gratuita implantado por el anterior Gobierno andaluz "es una monstruosidad" y pide que se destine a becas el dinero que ahora bonifica las matriculas.



"Pensar que todo el mundo debe de ir a la universidad y además, gratis, no es redistributivo ni favorece a las clases con menos recursos, porque quienes siguen siendo universitarios de forma muy mayoritaria son las clases medias y altas, financiados por todos, incluidos los proletarios que pagan con sus impuestos las matrículas a los ricos", opina en una entrevista con Efe.



Exsecretario general de Economía de la Junta de Andalucía y exrector de la Universidad Iberoamericana de La Rábida, Ferraro considera que la enseñanza universitaria pública se tiene que pagar con tasas "más elevadas", cercanas a su coste real, y que lo que se ahorre en bonificarlas como hasta ahora "vaya a becas, pero becas para los buenos y los realmente necesitados".



"Hay que dar becas en condiciones, no para "aprobaíllos", becas para los buenos estudiantes, para favorecer la meritocracia, y apoyar a quienes tengan unas capacidades demostradas o unas restricciones económicas también demostradas", apostilla.



Ferraro critica que haya "al menos" una universidad pública en cada provincia andaluza, que además repiten el mismo esquema de formación, "sólo por la comodidad de que la gente no se tenga que mover de su casa, con lo sano que es que los jóvenes salgan de su casa a formarse, como pasa en otros países desarrollados".



"Tenemos duplicadas muchísimas formaciones, pero lo que no tenemos duplicada es la excelencia, que es muy escasa en las universidades andaluzas, aunque tengamos algunos centros extraordinarios; tenemos una capacidad excesiva; no se necesitan tantos universitarios, tenemos más universitarios por habitante que Alemania", concluye.

