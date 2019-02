Sara Serrat, la guardameta que para goles y letras

Ha crecido en torno al balón y los libros. La portera del Sporting Puerto de Huelva Sara Serrat es tan amante del fútbol como de la literatura, dos pasiones que ha alimentado desde niña.



Ha llegado a levantar la Copa de la Reina con su club, vestir la camiseta de la selección española y acumular experiencia en Primera División protegiendo su portería.



Ahora, desnuda su alma en su primer libro, 'Parando Letras', con el que pretende llegar a muchas más personas que las que la siguen en la grada cada partido. El libro se titula de la misma forma que el blog en el que colabora en andaluciainformacion.es.



La guardameta onubense, de 23 años, reconoce a Efe que tiene "más facilidad de palabra que golpeo de balón", ya que "precisamente no es" una de sus "virtudes como portera".



Desde bien pequeña su abuelo le inculcó la pasión por la lectura y conforme fue creciendo escribió sus propios relatos, que no compartía "por vergüenza", hasta que se le presentó al oportunidad de publicar y ha dado el paso "muy ilusionada".



"Para mí, escribir tiene un papel muy importante en mi vida, es mi forma de sacar todo fuera, la mejor forma de expresarme", asegura Serrat, que cree que fútbol y la literatura se relacionan "en el orden que ambas deben seguir".



Opina que en la escritura es importante "la consonancia y el orden gramatical" y que, en el fútbol, un equipo debe seguir "un orden táctico que le permita desarrollar un buen juego".



Esta dualidad pacífica y placentera en ella la mantiene en equilibrio día a día. Oscila entre dos mecanismos de pensamiento. Uno es instintivo, explosivo, como un flash, un impulso tornado en disparo a quemarropa, que le obliga a elegir la mejor opción en milésimas para atrapar el balón.



El otro, es paciente, pausado y reflexivo, avanza con paciencia de tejedora en la elección de las palabras dentro del torrente de su diccionario personal. Ambos tienen como raíz una corazonada antes de la acción.



Es por ello que ante el planteamiento de si es más difícil parar un penalti o escribir una frase que toque y no pase inadvertida, señala que ambas tienen "su grado de dificultad".



Considera que se asemejan en que "nunca sabes qué frase será la que más llegue a los corazones de las personas", al igual que "tampoco sabrás justo antes de tirarte a parar un penalti si acertaste el lugar al que va". Es una incertidumbre adictiva que la mantiene muy viva.



El próximo 22 de febrero presentará en Huelva 'Parando letras', una colección de pensamientos cargados de emociones, que invitan a la reflexión y a actuar en consecuencia.



Se define como una escritora de prosa poética, que trata "historias veraces, realistas y llenas de emociones y sentimientos". Son historias que tocan por dentro al lector "de forma rápida y que aportan esa chispa" que a veces se necesita "para poder arrancar".



Asegura que le gustaría "calar en muchos corazones" y saber que sus letras están sacando "sonrisas o que incluso aporten soluciones a problemas", porque para ella "no hay nada más gratificante que saber que con tus letras puedes ayudar a otras personas".



Serrat señala que no es una excepción y ante el "tópico muy expandido" de que los deportistas se preocupan exclusivamente de su cuerpo, resalta que hay "muchos futbolistas con formación y preocupados por su desarrollo cultural".



Afirma que tiene compañeras en el Sporting Huelva a las que les encanta leer y que, en los viajes, comparten "conversaciones sobre libros y textos".



Sara Serrat, que también de niña empezó a jugar en el patio del colegio cada recreo y cumplió su sueño de llegar a la elite, no renuncia a nada porque ambas facetas de su vida la definen.



Es por ello que, entre jugar con España el Mundial o vender muchos libros, afirma que le "encantaría que ambas fueran realidad".