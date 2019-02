Irán exhibe 40 años de logros armamentísticos pese al embargo

Debido al embargo de armas, Irán ha desarrollado sus capacidades militares localmente, incluidos sus controvertidos misiles, unos logros que ahora expone para celebrar el 40 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de 1979.



En un espacio de 20.000 metros cuadrados, en el corazón del famoso complejo religioso de Mosala, las Fuerzas Armadas, junto al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y el Ministerio de Defensa presentan al publico 500 de sus logros en diez áreas de operación.



"Hemos logrado fabricar los más avanzados equipos sin necesidad de depender de Occidente", aseguró a Efe el general Davud Abdí, director de Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa.



Abdí explicó que "los equipamientos blindados y mecanizados, los misiles y las lanzadoras de misiles son el resultado de cuatro décadas de autosuficiencia y gestión revolucionaria".



Ese orgullo tampoco lo ocultaban los visitantes, pequeños y mayores, que no paraban de hacerse fotos selfis con los tanques, los aviones, los barcos y, sobre todo, con los misiles, en la denominada "Exposición de poder 40".



Destacaba en el centro de la sala el misil de crucero de largo alcance Hoveize, con un rango de más de 1.350 kilómetros y presentado este mes, así como los misiles cruceros Nur y Ghadir, entre otros.



Uno de sus constructores, Ahmadi Jam, de 74 años y dueño de la fabrica privada Jam, indicó a Efe que Hoveize es el tercer misil que elabora y que por el momento no ha recibido un nuevo encargo del Ministerio de Defensa.



Irán durante estas últimas cuatro décadas ha ampliado su programa de misiles y ha desarrollado su industria nacional armamentística sin prestar atención a las advertencias de EEUU y de los países europeos, ni a sus sanciones, endurecidas entre 2006 y 2007 en respuesta al programa atómico de Teherán.



Los programas de misiles balísticos de Irán fueron de hecho una de las razones esgrimidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para retirar en mayo pasado a su país del acuerdo nuclear multilateral de 2015 y volver a imponer sanciones a Teherán.



La resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que consagró el pacto nuclear, no prohíbe el desarrollo de esos misiles, simplemente hace un llamamiento a Irán para que se abstenga de hacerlo, y apoya levantar el embargo de armas contra Irán en 2020.



Otro producto destacable en la exposición fue el drone Shahed 171, que es la versión iraní de la aeronave estadounidense RQ-170 Sentinel, que fue capturado por los militares iraníes en diciembre de 2011, cuando entro al territorio de Irán cerca de la frontera con Afganistán.



En este sentido, algunos expertos apuntan que gran parte de los logros armamentísticos de Irán son en realidad copias o nuevas versiones de diseños de otros países.



Además del embargo, la República Islámica siempre señala que aumentar sus capacidades defensivas es una necesidad imperativa para evitar una situación similar a la registrada durante la guerra con Irak (1980-1988).



"Nuestro pueblo todavía se acuerda que durante la guerra impuesta (con Irak), nosotros no teníamos ninguna defensa y los enemigos, los occidentales, le daban misiles a Sadam Husein", subrayó el general Mohamad Azizi Delshad, asesor de industria armamentística del Ministerio de Defensa.



Por ello, Delshad dijo a Efe que "el enfoque general de la República Islámica es estar siempre preparado ante las amenazas" y que en esta línea es necesario producir internamente misiles.



"Las presiones que nos están poniendo no son lógicas. No es razonable que el enemigo nos amenace y muestre uñas y dientes y nosotros disminuyamos nuestra capacidad defensiva", agregó.



Además de Hoveize, los Guardianes de la Revolución presentaron el 7 de febrero un nuevo misil balístico de 1.000 kilómetros de alcance denominado Dezful, ya en producción masiva en una fabrica subterránea.



El comandante en jefe de los Guardianes, Mohamad Ali Yafarí, dijo que "esta ciudad de producción de misiles en las profundidades de la tierra es una respuesta a los disparates de los occidentales, que creen que con las sanciones y las amenazas pueden limitarnos".



Estas declaraciones llegaron después de que la Unión Europea expresara su "seria preocupación" por los sistemas de misiles de Irán y llamara a Teherán a cesar estas actividades.



Según el general Delshad, "esos misiles son disuasorios", aunque advirtió: "Cuando las amenazas aumentan nuestra capacidad defensiva también lo hace".