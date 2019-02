PSOE pide presidir la comisión de Memoria y que Vox haga con Fomento

El parlamentario por Huelva y coordinador de la Secretaría General del PSOE-A, José Fiscal, ha adelantado hoy que su formación ha pedido a PP y C's presidir la Comisión de Cultura y Patrimonio, en la que se dirimen los asuntos de Memoria Democrática, y que Vox lo haga con la de Fomento.



En declaraciones a los periodistas en Rociana del Condado (Huelva), Fiscal ha precisado que se le ha trasladado una propuesta a estas dos formaciones para que "se cambie la presidencia, que si Vox tiene que tener presidir una comisión que no sea en la que se dirimen los asuntos de la Memoria Histórica y Democrática".



Y ello, ha añadido, porque "ya ha dicho este partido de ultraderecha que quiere derogar la ley y que no cree haya motivos para que este tema sea importante, pisoteando la memoria de miles y miles de andaluces".



"Proponemos que el PSOE presida esta comisión y que Vox presida por ejemplo la de Fomento, algo que sería menos hiriente para el conjunto de Andalucía", ha señalado.



Fiscal ha remarcado "la provocación que supone que Vox haya sido propuesto para presidir esta comisión, tanto para los andaluces y como para los familiares que aún tienen a sus abuelos y padres en fosas comunes, cementerios y cunetas; es una provocación sin precedentes".



Asimismo, ha recalcado que "ha sido una imposición del PP y C's, que trajeron la propuesta cerrada, que no se ha votado y que cuando se manifestó por parte del PSOE y de Adelante Andalucía que estábamos completamente en desacuerdo se nos dijo literalmente: Esto es lo que hay".



"Los que hablaban de rodillo, de prácticas más o menos dictatoriales, a las primeras de cambio han trasladado al Parlamento de Andalucía el ordeno y mando", ha indicado, añadiendo que "se da la circunstancia de que por ejemplo el PSOE, en esta propuesta, con 33 diputados tiene menos presidencias de Comisión que el PP que tiene 26, algo que no entiende nadie".



Por último, ha señalado: "estamos muy indignados con esta decisión unilateral del bloque de la derecha, en la que no ha participado ni se ha votado, lo que hemos hecho es mostrar nuestro desacuerdo por parte del PSOE y de Adelante Andalucía".