Maduro enviará carta al "pueblo" de EE.UU. para pedir diálogo

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, enviará una carta al "pueblo" de Estados Unidos pidiendo diálogo y paz y solicitándole que exijan al presidente estadounidense, Donald Trump, que no los lleve a un "baño de sangre", dijo este jueves el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello.



"Los venezolanos y venezolanas de la mano del presidente Nicolás Maduro le vamos a refrendar (una carta) para enviársela", anunció Cabello en un acto en el estado de Aragua (norte del país).



En esa misiva, precisó, se pedirá "ir a la paz, al diálogo" y se manifestará la "posición clara, firme e irreductible de ser libres".



"Y le pedimos a ese pueblo que le exija a su gobernante que no los lleve a un baño de sangre, que no los lleve a una guerra, donde ellos no tienen nada que ver, donde ellos no tienen ni arte ni parte", agregó el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro no reconocido por la oposición ni por diversos gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos.



El dirigente chavista, quien el miércoles advirtió de una "guerra irregular" si el país es invadido por EE.UU., indicó que el oficialismo sí tiene "miedo a una guerra civil" porque, alertó, eso significaría muchas vidas humanas perdidas.



Sin embargo, agregó, "de ocurrir eso tengan la seguridad de que este pueblo les dará la respuesta que ustedes jamás se han imaginado".



Cabello rechazó el anuncio hecho este miércoles por John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, sobre la exención de sanciones a aquellos generales y militares venezolanos de alto rango que rompan con Maduro,



"Quédense con sus sanciones imperialistas, a nosotros sus sanciones nos resbalan, nosotros preferimos una y un millón de veces el amor y el reconocimiento de un pueblo y acompañar a un pueblo en esta lucha por la libertad de nuestra patria", recalcó.



Las declaraciones de Cabello se producen poco más de dos semanas después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara que asumía las funciones como presidente interino, al considerar que Maduro "usurpa" la Presidencia tras ser elegido en unas votaciones "fraudulentas".



Guaidó, quien ha recibido el respaldo de más de 40 países, ha dicho que no participará en diálogos a menos que haya un "cese de la usurpación", un "gobierno de transición" y "elecciones libres".