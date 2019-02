Cataluña devora a Andalucía

Si alguien creía que el uso y el abuso de la cuestión catalana en Andalucía que se hizo en la pasada campaña electoral era algo del momento, ya puede ir olvidándose porque el tema ha llegado para quedarse. Y no sólo eso, sino que en días como este jueves acaba devorando toda la actualidad política andaluza, convirtiéndose en el tema principal con la mirada puesta en la próxima tanda de comicios (municipales y regionales) y en el fantasma siempre al acecho de un adelanto electoral en España.

La bola de nieve catalana en Andalucía empezó a formarse de nuevo el miércoles, a cuenta de la figura del relator (o mediador o notario) que Pedro Sánchez ha aceptado en su mesa de diálogo con el presidente catalán, Quim Torra, lo que se ha interpretado como una cesión que ha llevado a PP, Cs y Vox a convocar una manifestación para este domingo.

Estas formaciones se han subido al carro en Andalucía, con lo que sobre todo pretenden poner al PSOE-A ante un papelón: si no se ponen en contra de Sánchez, es que están en contra de España. Para forzar a los socialistas a retratarse, tanto PP como Cs han registrado una iniciativa en contra de la negociación planteada entre los gobiernos de España y Cataluña, rechazando de paso la figura del relator. La proposición no de ley del PP va contra “la ruptura de la soberanía nacional”, mientras que Cs no sólo se limitó a usar esta misma herramienta parlamentaria sino que utilizó el altavoz de su mismísimo presidente nacional, Albert Rivera, de visita en Sevilla, para subrayar que España tiene en este momento “dos problemas: el separatismo y a Pedro Sánchez al frente del Gobierno”.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se sumó al debate garantizando que el Gobierno de Andalucía no permitirá “privilegios ni cesiones” a Cataluña ante el “chantaje” de los independentistas al Ejecutivo de la nación, sino que actuará como “contrapeso” frente a los sectores “que quieren truncar y romper un gran proyecto común y compartido de éxito que es España”. Moreno aseguró que el Gobierno andaluz defiende la igualdad de los andaluces y entre los españoles, “y lo hacemos con todas las consecuencias”, defendiendo que los gobiernos “han de ser fuertes para no ceder nunca a los chantajes”.

Y a todo esto, ¿cómo se ve la cuestión desde el PSOE-A? Lo cierto es que el silencio al respecto de Susana Díaz se ha interpretado en clave interna, de partido, para no volver a desenterrar el hacha de guerra contra Pedro Sánchez, pero eso está provocando que los socialistas se lleven todos los golpes en Andalucía. Así las cosas, si el miércoles era el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, el que decía que no se harán concesiones a Cataluña al margen de la Constitución, este jueves la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, opinaba que “no está de más” que se reúna la Comisión Territorial (órgano encargado de definir la estrategia del partido en materia territorial) para debatir las propuestas del Gobierno sobre este conflicto.