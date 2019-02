Cultura tiende la mano a la SGAE y no la intervendrá si se "arregla"

El Ministerio de Cultura está dispuesto a no seguir adelante con la intervención parcial de la Sociedad General de Autores y Editores si la entidad de gestión "quiere arreglar" los tres puntos cuya modificación resulta fundamental para el Gobierno.



"Si la SGAE quiere arreglar los temas, éstos decaerán", ha expresado el ministro de Cultura, José Guirao, sobre su postura ante esta intervención parcial que pedirá a la Justicia "esta misma semana" para que la SGAE cambie sus estatutos y los adapte a la ley, revise los criterios de reparto del dinero recaudado por la entidad entre los diversos colegios que la conforman y habilite el sistema de voto electrónico.



"Ha habido toda una política dilatoria y el Ministerio ha tenido mucha paciencia", ha afirmado Guirao durante el Desayuno Informativo de Europa Press celebrado esta mañana.



Durante su intervención, el ministro también ha explicado que la nueva Ley de Patrimonio Histórico, cuyo borrador ya está en marcha y que vendrá a "poner al día" la de 1985, introducirá a los nuevos patrimonios artísticos: el patrimonio industrial, paisaje cultural y audiovisual, que incluye al cine y la fotografía.



El ministro, que no ha ofrecido más datos acerca de esta inclusión del cine en la nueva norma, también ha adelantado que esta ley tendrá "una especial mirada" sobre el patrimonio reconocido por la Unesco en España: "Queremos que aparezca una nueva figura de protección que la ley del 85 no contemplaba, la del paisaje cultural, porque cada vez la relación del patrimonio histórico con el paisaje es más evidente".



Guirao también ha afirmado que "con el brexit" a España se le abre una "ventana de oportunidad" para atraer a esos rodajes que habitualmente se iban a Londres, "uno de los mejores platós del mundo".



"Nuestro país tiene un excelente nivel técnico y nuestro territorio es un gran plató natural. Tenemos que trabajar en eso para intentar que la industria internacional venga también aquí porque es bueno para todo el sector. Estamos a la altura del cine más exigente, que es el de Estados Unidos", ha matizado.



Y sobre el cine, el ministro también ha agregado que a finales de este mes Murcia acogerá un encuentro de filmotecas nacionales para analizar la situación en la que se encuentran.



En este sentido, el ministro se ha mostrado preocupado por la situación en la que está la Filmoteca Nacional: "Yo he alabado el trabajo de los equipos anteriores, sin embargo la situación de la filmoteca es incomprensible, sobre por la falta de recursos humanos".



Asimismo, Guirao ha explicado que para 2019 se revisarán las cuantías de los Premios Nacionales, y ha matizado que se mantendrán "todos". "Hay premios -ha añadido- que no tienen dotación económica como el de Fomento de la Lectura. La misma masa de premios habrá que redistribuirla".



Sin detenerse ni profundizar, el ministro también ha hecho referencia a la lucha contra la piratería y ha contado que se ha conseguido "reducir a la mitad" el tiempo de tramitación de un expediente para cerrar una página web de contenido ilegal.



Por último, el titular de Cultura, en respuesta a la petición de Vox de ver a Blas de Lezo en una película española, ha declarado también que esto "va en la línea lamentable de crear polémicas artificiales".