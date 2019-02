Guaidó convoca conferencia humanitaria para Venezuela en Washington

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para el próximo 14 de febrero a una conferencia sobre asistencia humanitaria para su país, que tendrá lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.



"El Gobierno interino venezolano buscará ayuda de los Gobiernos, la comunidad de la diáspora venezolana, las ONG y el sector privado para ayudar a abordar estas necesidades urgentes e inmediatas", señaló un comunicado difundido por el equipo de prensa del representante de Guaidó ante Washington, Carlos Vecchio.



A la cita han sido invitados representantes de los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, agregó el documento.



Vecchio y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, inaugurarán el encuentro, detalla el comunicado, y explica que este "se centrará en la evaluación provisional del Gobierno venezolano de los requisitos humanitarios urgentes para responder a las necesidades médicas y de hambre generalizadas dentro de Venezuela".



Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social, agravada con una inflación descontrolada y una aguda escasez de alimentos y medicinas que han obligado a miles de venezolanos a salir de su país en busca de mejores condiciones de vida.



El sábado pasado, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó a Efe que el Gobierno de EE.UU. ha comenzado a enviar paquetes de ayuda humanitaria a Venezuela.



John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes en Twitter que EE.UU. tenía intención de comenzar el envío de ayuda a Venezuela después de que Guaidó lo solicitara.



"Siguiendo la petición del presidente interino Juan Guaidó, y en consulta con sus funcionarios, EE.UU. movilizará y transportará medicamentos de ayuda humanitaria, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela. Es hora de que Maduro se quite de en medio", tuiteó Bolton el viernes.



Maduro se ha negado a recibir la ayuda internacional e incluso llamó este lunes a rechazar el "show malo y barato" de la oposición durante un acto con militares en el estado de Aragua (norte).



"A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria (...) no somos mendigos de nadie", sentenció Maduro, quien es acusado por Guaidó de usurpar la Presidencia del país caribeño.