Una detenida en relación con el incendio que causó ocho muertos

Una mujer fue detenida este martes en relación con el incendio que provocó ocho muertos y una treintena de heridos en un edificio de ocho plantas de París, informo el fiscal de la capital, Rémy Heitz.



La policía está interrogando a la arrestada, una habitante del edificio que comenzó a arder a la 01.00 de la madrugada (00.00 GMT) y cuyas llamas se extendieron de forma rápida sorprendiendo a los vecinos que dormían a esa hora.



"En el momento actual, la tesis criminal es la que tiene más peso", indicó ante los medios el fiscal, que se trasladó al lugar del suceso.



Heitz no dio más datos sobre la investigación que, precisó, "acaba de comenzar".



La sospechosa fue arrestada "no lejos del incendio" durante la noche, poco después de que comenzara la intervención de los bomberos, agregó.



El fiscal indicó que el balance de víctimas todavía no es firme, porque los bomberos, que controlaron el incendio sobre las 06.30 horas (05.30 GMT) siguen registrando el lugar y porque al menos uno de los heridos está muy grave.



Según varios testigos, las primeras llamas aparecieron en la parte alta del edificio, en el séptimo piso, y se propagaron de forma "extraordinariamente rápida", según el relato de los bomberos.



Las llamas afectaron más a la parte interior del edificio, que da a un patio interior, lo que dificultó su actuación.



Muchos vecinos se refugiaron en el tejado del edificio, lo que obligó a los bomberos a complicadas labores de salvamento, mediante el uso de escaleras de mano, poniendo en peligro sus propias vidas, indicó un portavoz del cuerpo, Clement Cognon.



Se trata de un edificio de los años 70 que quedó devastado, lo que obligó a evacuar otros dos bloques adyacentes como medida de precaución.