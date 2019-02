Moreno pide una reunión a Sánchez para hablar de financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha enviado este lunes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide una reunión para hablar de la reforma de la financiación autonómica pero también de otros asuntos como la inmigración o el "brexit".



En declaraciones a los periodistas previas al Comité Ejecutivo del PP que hoy reúne a sus presidentes autonómicos y regionales para empezar a diseñar la estrategia electoral, Moreno ha lamentado la "incapacidad" de Sánchez de convocar la Conferencia de Presidentes que es dónde se tienen que abordar estos asuntos.



Moreno ha añadido que en esa reunión también trasladará a Sánchez la necesidad de que no se den agravios entre territorios, algo, que ha asegurado, "Andalucía no va a permitir".



"Andalucía no estará callada", y si hay trato de favor a algún territorio lo va a decir "y así se lo trasladaré el presidente", ha reiterado Moreno.



El líder autonómico ha explicado que Andalucía no quiere más competencias, pero sí que se financien las competencias que ya tiene y, en este sentido, ha recordado que hay un acuerdo aprobado por el Parlamento de Andalucía, en el que se reclama un nuevo modelo de financiación autonómica y 4.000 millones de euros adicionales.



La pasada semana el Ministerio de Política Territorial anunció, tras reunirse el comité preparatorio de la conferencia, que esta tendría lugar en 2019 pero después de las elecciones del 26 de mayo.



Respecto a la estrategia electoral de cara al 26 de mayo, el presidente ha abogado por un partido de "grandes centros ideológicos y amplia base social" porque en el PP "cabe todo el mundo: centristas, democristianos, liberales y conservadores. Y esa es la clave de su éxito".



Sobre las declaraciones del expresidente José María Aznar de que "en el PP de ahora se puede volver a confiar", Moreno ha dicho que "al PP siempre se le puede votar".