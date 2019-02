El presupuesto estará "cuando tenga que estar y no cuando diga Díaz"

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha incidido en que Andalucía tendrá presupuestos "cuando tengan que estar y no cuando diga" la expresidenta Susana Díaz, a quien ha recordado que si "las prisas las tiene que tener alguien no es el PSOE el que puede exigirlas", incidiendo en que los socialistas pudieron presentar las cuentas en octubre y no lo hicieron "ni han explicado por qué".

En Málaga, el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se ha reunido con los empleados de la Empresa Pública para la Gestión del Deporte y el Turismo Andaluz, donde ha advertido a los periodistas de la "herencia" dejada por el PSOE "que hay que empezar a resolver desde la sensatez y el análisis".

En este punto, ha señalado que hay que poner en marcha y afrontar, después de 37 años de Gobierno socialista, "muchas cuestiones y problemas". Así, ha apuntado que hay algunas demandas firmes que el nuevo Ejecutivo de PP y Ciudadanos tendrá que afrontar, "y que podrían superar los 700 y hasta 800 millones de euros".

Cuestionado al respecto, Marín ha aclarado que hay muchas sentencias firmes, como el Caso Nevada, "y otras que van a ir cayendo encima y a las que habrá que hacer frente". "En el relevo no nos lo habían dicho, a mí me dieron un pen, 35.000 millones de euros de deuda y que todo funcionaba perfectamente", ha sostenido, añadiendo que hay "problemas", por ejemplo, en Turismo Andaluz o en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.

Ha agregado que al nuevo Gobierno "no le da miedo" pero sí tiene que "tomar soluciones porque las deudas hay que pagarlas". En este punto, ha advertido de que al final, quien paga, son los andaluces: "Los intereses los van a pagar los andaluces y va a salir de su bolsillo y eso hay que tomárselo con mucha seriedad; los andaluces tienen derecho a saber lo que se ha hecho bien y lo que no. Este Gobierno, del que soy vicepresidente, está haciendo su trabajo y diremos más cuando tengamos los datos fiables".

Actualmente se están haciendo auditorías en 12 empresas públicas para ver su grado de "eficiencia, eficacia y para eliminar duplicidades". "Cuando lo tengamos habrá un presupuesto como tiene que haberlo, que afronte los problemas, el desempleo; y eso no se puede hacer de una manera rápida sencillamente porque algunos digan que no los tendremos antes de las municipales", ha espetado Marín.

Así, ha recordado a Susana Díaz que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene Presupuestos Generales del Estado "desde hace dos años", preguntándose si la líder socialista en Andalucía "le exige --a Sánchez-- que se siente con los grupos constitucionalistas y hablen de unos presupuestos sensatos o a lo mejor prefiere que se reúna en la cárcel con los señores que todos conocemos y que realmente sólo pretenden romper el país y sacar tajada para sus comunidades autónomas".

Marín ha instado a Díaz a preguntarle a Montero sobre la financiación autonómica, para saber cuánto va a disponer Andalucía para elaborar sus presupuestos o si habrá una nueva ley de financiación autonómica que permita garantizar los servicios públicos y si el PSOE va a seguir pidiendo los 4.000 millones que reclamaban hace escasos dos meses.

En definitiva, para Marín, la respuesta a todas esas cuestiones permitirá saber si se puede tener "unos presupuestos u otros", aludiendo a la "amnesia" de los socialistas e incidiendo en que Andalucía tendrá sus cuentas "en tiempo y forma pero no porque los tiempos los quiera marcar Díaz", a quien ha vuelto a decir que "tuvo oportunidad de aprobarlos y no ha querido".

El vicepresidente andaluz ha añadido que Susana Díaz no puso sobre la mesa el borrador de presupuestos "ni a Ciudadanos" porque "no tenía ninguna intención y se ha marchado, porque lo han querido los andaluces, sin los presupuestos aprobados".

"Nos tocará elaborarlos desde la sensatez, conociendo la situación y para resolver los problemas de los andaluces; estarán cuando tengan que estar y no cuando diga Díaz", ha concluido, recordando, que el nuevo Ejecutivo lleva apenas diez días y la estructura aún no está finalizada.