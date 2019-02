Guaidó presiona a militares por la ayuda humanitaria

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo, continuó este domingo presionando por el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela al anunciar una movilización para exigir a la Fuerza Armada que permita este apoyo, mientras el gobernante Nicolás Maduro les pidió lealtad.



En un mensaje difundido en Twitter, Guaidó compartió un resumen de lo que fueron los anuncios que ofreció en la masiva manifestación del sábado, aunque dejó más claro que en los próximos días habrá una movilización para exigir a la Fuerza Armada que permita el entrada de ayuda humanitaria y pidió estar "atentos".



Guaidó recordó también la creación de la "coalición nacional e internacional" para el ingreso de esta ayuda, que según dijo el sábado, tendrá tres centros de acopio, uno en Cúcuta (Colombia), otro en Brasil y el tercero en una isla del Caribe que no precisó.



La ayuda humanitaria es una de las prioridades de Guaidó en la ruta que ha planteado para, en sus propias palabras, "atender la crisis, restablecer la democracia y lograr la libertad", pues además de responsabilizar a Maduro por la difícil situación del país, también le acusa de dictador.



Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, está sumergida en una severa crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y alimentos; una situación que ha llevado a, según cifras de la ONU, unos tres millones de venezolanos a huir hacia otras naciones.



La situación ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por comerciantes, empresarios, médicos, enfermeros y personas enfermas que, a través de protestas, claman por ayuda para atender sus necesidades.



Maduro, a quien la oposición acusa de usurpador por considerar que fue electo en unos comicios fraudulentos, se ha negado a aceptar ayuda de otros países porque, según ha dicho, esto puede dar paso a una invasión extranjera.



El gobernante venezolano ha sido más insistente con esta tesis después de que Guiadó anunciara el pasado 23 de enero que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente encargado y por ello, Maduro ordenó ejercicios militares, desde donde también aprovecha para pedirle a la Fuerza Armada "unión" y "lealtad" para defender la soberanía del país.



Desde unos ejercicios militares realizados hoy en el estado Aragua (centro), Maduro insistió en esta petición a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y les señaló: "estamos en tiempo de defensa de nuestra independencia. 'Ser o no ser', decía el gran Shakespeare. Ese es el dilema hoy, ser o no ser, ser patria o ser colonia".



La petición además también llega en un momento en el que la oposición ha incrementado sus llamamientos al cuerpo castrense para que no reconozca al mandatario por considerarlo un "usurpador".



"Hoy vengo a decirles hombres del mar: estemos a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir; hoy se decide el futuro de Venezuela, si Venezuela se va a convertir en una estrella de la bandera gringa o Venezuela va a seguir ondeando su tricolor con sus ocho estrellas libres y soberanas", dijo Maduro en su discurso.



El gobernante se refirió a las movilizaciones que la oposición realizó este sábado y le acusó de querer entregar Venezuela a Estados Unidos, país al que el chavismo acusa de querer apropiarse de las riquezas de la nación caribeña.



Entretanto, algunos diputados opositores como Nora Bracho o Miguel Pizarro celebraron el anuncio del administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, quien dijo que trabajan para mandar a Venezuela ayuda humanitaria.



"Hoy la ayuda humanitaria para Venezuela comienza a ser una realidad, un esfuerzo que se ha venido trabajando con el único objetivo de dar solución a un problema y salvar la vida de miles de personas que lo necesitan. ¡Gracias!", dijo Pizarro en su cuenta de Twitter. E