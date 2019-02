El PP rechaza "de plano" una intervención militar en Venezuela

El secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, ha rechazado hoy "de plano" cualquier intervención militar en Venezuela y ha considerado "muy irresponsable" los llamamientos a la violencia.



"No barajamos que vaya a haber ninguna intervención militar", ha asegurado García-Hernández en TVE al ser preguntado por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el envío de militares estadounidenses a Venezuela es "una opción".



El diputado popular ha dicho que Trump "es dueño de sus palabras", pero ha recalcado que en el PP tienen "clarísimo" que siempre están al lado de los demócratas.



Ha recalcado que "no puede darse ningún baño de sangre" y ha añadido que no cree que haya una escalada militar "con la que solo asusta quien está en el poder", en alusión a Nicolás Maduro, porque "no tiene otros recursos".



"El único que tiene los recursos para generar ese baño de sangre es el dictador Nicolás Maduro y esperemos que no lo haga", ha afirmado el dirigente del PP.



Sobre el reconocimiento por España de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "negligente" y de haber actuado de forma "torticera" al dilatar ese reconocimiento.



"España llega tarde", ha insistido García-Hernández, que ha criticado que el Gobierno haya dado "aire" a Nicolás Maduro con el plazo de ocho días que le ofreció para convocar elecciones.