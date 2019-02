Macron se plantea convocar un referéndum sobre las instituciones

El presidente francés, Emmanuel Macron, se plantea convocar un referéndum acerca del funcionamiento de las instituciones, una de las principales demandas del movimiento contestatario de los "chalecos amarillos", informó este domingo "Le Jornal de Dimanche".



Según la publicación, Macron medita realizar esta consulta el próximo 26 de mayo, el día de las elecciones europeas, vistas como la primera gran prueba de su mandato presidencial, que ha resultado muy herido por la crisis política e institucional que nació al calor de los "chalecos amarillos".



La decisión, sin embargo, aún no está tomada, avisó la ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, en una entrevista en el canal RTL.



Macron "no excluye ninguna posibilidad, pero aún no ha tomado una decisión al respecto", aclaró Loiseau.



Esta consulta popular se produciría después del largo debate nacional propuesto por el propio presidente, quien recorre estos meses Francia para tomar el pulso de los municipios acerca de lo que esperan de la fiscalidad, la organización del Estado, la transición ecológica y la democracia y ciudadanía.



"Le Jornal de Dimanche" especuló con que podrá haber una batería de preguntas en las que estarían incluidas las referentes al funcionamiento de las instituciones.



Una de ellas abordaría, por ejemplo, si es conveniente reducir el actual número de parlamentarios, una de las principales demandas de los "chalecos amarillos".