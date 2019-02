Cs defiende que el 155 no debió levantarse en Cataluña

Ciudadanos ha defendido que el anterior Gobierno no debería haber dejado de aplicar nunca el artículo 155 en Cataluña y ha reprochado a Societat Civil Catalana (SCC) su postura en contra de activar nuevamente ese artículo constitucional, lo que para Cs acerca a esta entidad a "las tesis del socialismo".



El presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramón Bosch, consideró en una entrevista a COPE-Catalunya que en este momento sería un "error" aplicar el mecanismo constitucional del 155 en Cataluña porque ello supondría "añadir más gasolina al fuego", y abogó en cambio por crear un "relato constuctivo" de España.



En una visita a Blanes (Girona), el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado este domingo a SCC por este posicionamiento: "Me sorprenden estas declaraciones que son más próximas a las tesis del PSC que a las que ha venido manteniendo SCC hasta ahora, más cercanas a la vigencia del 155".



Para Carrizosa, "el 155 no se debería haber alzado nunca, porque ha servido para que el Govern de Torra siga gastando dinero de todos los catalanes en nuevas embajadas, para enchufar a todos los que secundaron el golpe a la democracia" o para "alentar la violencia en Cataluña".



Por otro lado, sobre el juicio del "procés", ha pedido al Gobierno que "no interfiera en el juicio ni solicite indultos" y, en esa línea, ha anunciado que la formación naranja promoverá mociones en ayuntamientos de toda España para evitar que "se negocien indultos" con quienes cometieron un "golpe a la democracia".



Sobre el agente de la Guardia Civil suspendido de funciones tras la grabación y posterior difusión de un vídeo durante el traslado de esos presos a cárceles madrileñas, ha considerado que "si se vulnera cualquier derecho de los procesados o cualquier norma interna de la Guardia Civil, se producirá la reacción normal en cualquier Estado de derecho, sin victimismos ni reacciones desproporcionadas".



Carrizosa ha cargado por último contra la gestión del Gobierno de la crisis venezolana y ha acusado al presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, de "arrastrar a la UE a conceder un indulto de ocho días, como si un tirano pudiera convertirse en demócrata en ocho días".