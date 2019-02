Díaz exige a la Junta que haya presupuesto antes de las municipales

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido hoy al Gobierno de la Junta que haya presupuesto antes de las elecciones municipales de mayo y ha advertido de que “si no está, es porque no quieren que se vea”.



Díaz, que ha visitado el Museo de la Pasa de Almáchar y se ha reunido con militantes socialistas de la comarca de la Axarquía, ha explicado a los periodistas que para la elaboración de los presupuestos hay un trabajo que “se ha dejado hecho”, y ha precisado que “Andalucía no puede perder medio año”.



Ha argumentado que, con las cifras de empleo del 2018, “incluso PP, Cs y Vox ya reconocen que ha sido un buen año para Andalucía”, y ha demandado que “no lo paren, que no impidan que se siga avanzando, y para ello hacen falta unos presupuestos”.



“La región no puede estar medio año parada, por lo que me temo que algunos pueden estar pensando: no sacar los presupuestos antes de las elecciones municipales por si lo que quieren hacer les puede perjudicar en esas elecciones”, ha insistido.



La expresidenta de la Junta ha asegurado que eso no sería “ni serio ni bueno para Andalucía”, y ha reclamado que el documento económico se ponga sobre la mesa cuanto antes, puesto que hay que atender cuestiones como la renovación de los libros de texto en los colegios o la subida de retribuciones de los empleados públicos.



“No debería haber otra prioridad, ahora les toca gobernar y yo sé que gobernar es más difícil que hacer oposición, pero esa es su responsabilidad”, ha subrayado.



La dirigente socialista ha prometido ha oposición “útil, constructiva, firme y con un sí permanente” para todo lo que sea bueno para Andalucía, y con la confrontación de su partido cuando lo que se ponga sobre la mesa sean recortes, retrocesos o invasión de competencias.



Asimismo, ha indicado que el trabajo de su formación se centra ahora en los comicios locales del próximo mayo, en los que espera que haya “una mayoría sólida y clara” de gobiernos socialistas en los ayuntamientos de Andalucía y que éstos sean la garantía de la igualdad de oportunidades.



“Ahora toca trabajar para que muchos de los andaluces que se quedaron en su casa el 2 de diciembre, gente de izquierda y progresista que después han visto con cierto desasosiego que la derecha, de la mano de la extrema derecha, ha llegado al Gobierno de Andalucía, tomen nota”, ha sentenciado.