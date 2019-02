Jubilados lanzan una oleada callejera contra la norma sobre pensiones

Los jubilados han vuelto este sábado a las calles de las principales ciudades de España mes y medio después de la última movilización, en este ocasión para mostrar su oposición al reciente real decreto ley que el Gobierno aprobó a finales de diciembre para revalorizar las pensiones.



En Madrid y Barcelona, las plataformas de pensionistas han congregado al mayor número de personas para reclamar unas "pensiones dignas" a pesar de las bajas temperaturas y como anticipo de una próxima movilización que se prevé más numerosa, el 13 de febrero.



La marcha en Madrid fue especialmente multitudinaria ya que se sumaron a la cola de la movilización miles de taxistas en su decimotercera jornada de huelga.



En Barcelona, la plataforma "Marea Pensionista" ha congregado a más de dos mil personas (2.300, según la Guardia Urbana) tras una pancarta en la que se leía "No al Pacto de Toledo".



Por el centro de Valladolid medio millar de manifestantes han reclamado unas pensiones que alcancen al menos los 1.084 euros que recoge la Carta Social Europea y han denunciado que "una subida del 3 % a la miseria es más miseria".



En Madrid, el portavoz de la plataforma de Rivas y de la coordinadora regional, Manuel Escribano, ha declarado a Efe que vuelven a protestar en las calles por considerar "insuficientes" las medidas recogidas en el último real decreto.



Ha añadido que la norma "no supone una garantía" para vincular el aumento de las pensiones al IPC "real".



Domiciano Sandoval, portavoz de la "Marea Pensionista", ha criticado en la Ciudad Condal que el Gobierno "no se quiere comprometer con la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC para el futuro, empezando ya por el año 2020", en el que, ha subrayado, "no sabemos qué subida vamos a tener".



Sandoval ha afirmado que los pensionistas han salido hoy a la calle para exigir una "reforma integral de las pensiones" para evitar que "cada tres o cuatro años nos vengan con que el sistema es insostenible, con que hay que recortar".



Uno de los portavoces de la coordinadora por las pensiones en Valladolid, Jesús Isabel, ha comentado que en una pensión de 400 euros la subida ha sido de 12 euros, cuando la luz ha subido 40 euros.



Según el real decreto de 28 de diciembre, las pensiones suben desde el 1 de enero un 1,6 % en general y un 3 % las mínimas y no contributivas, con un coste global de 2.591 millones de euros y en función de la evolución anual del IPC.



En paralelo a las reclamaciones de los jubilados, los taxistas madrileños en huelga han vuelto a reivindicar en las calles una normativa que regule en la región la actividad de los vehículos de alquiler con conductor o VTC.



El portavoz de la Federación Profesional del Taxi madrileño, José Miguel Fúnez, ha reiterado que la Comunidad de Madrid, a diferencia de lo ocurrido en Barcelona, "no quiere hacer nada" en relación con la regulación de los VTC.



El intento de los taxistas de retomar el diálogo con la Comunidad de Madrid con una nueva propuesta tendrá que esperar como mínimo hasta principios de la próxima semana, que será cuando el Gobierno regional les traslade si acepta la opción de que sean los ayuntamientos quienes regulen la actividad de los VTC.



La Consejería de Transportes está valorando el nuevo documento que ha elaborado el sector del taxi y se pondrán en contacto con los taxistas a principios de la próxima semana, según fuentes del Ejecutivo autonómico.



Los taxistas proponen que sea la Comunidad de Madrid quien decida si fija un tiempo mínimo para la precontratación de los VTC o, en su defecto, que lo hagan los ayuntamientos.