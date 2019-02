Iceta: El juicio del 1-O es "la evidencia del fracaso de la política"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado hoy que el juicio del "procés" que arrancará en el Tribunal Supremo es "la evidencia del fracaso de la política" y de dos gobiernos que "fueron incapaces de dialogar", por lo que ha recordado que la solución sólo llegará a través de ese diálogo.



El primer secretario del PSC ha inaugurado, junto al candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, y la secretaria de Política Universitaria del partido y alcaldesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona), Pilar Díaz, la jornada "Ciudad y universidades" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB).



Pero la intervención de Iceta ha estado marcada también por el juicio del "procés" y el traslado ayer de los dirigentes independentistas presos a cárceles de Madrid, en lo que el líder socialista ha calificado de "días de preocupación colectiva".



"Para nosotros, el juicio que se iniciará el día 12 es la evidencia del fracaso de la política", ha reconocido Iceta, quien ha pedido "reflexionar" sobre "cómo es posible que teniendo instrumentos que nos hubieran tenido que ahorrar un proceso judicial como éste, no fuéramos capaces" de usarlos.



Se ha referido así a "dos gobiernos que fueron incapaces de dialogar y acordar", además de "la decisión equivocada de saltar la legalidad de mala manera".



"Lo que esperamos es que este juicio se produzca como corresponde en un Estado democrático y de Derecho, con plenas garantías de independencia judicial e imparcialidad, escuchando a todas las partes y valorando todas las pruebas", ha afirmado.



"No creemos que nos encontremos ante una sentencia ya escrita, sería la quiebra total de un sistema democrático. Y eso no se producirá", ha añadido.



En todo caso, el dirigente socialista ha recordado que la única "solución y salida" llegará "a través de un diálogo que implica ponernos en la piel del otro, rechazar la imposición, con la convicción de que tenemos nuestras razones, pero que en las razones del otro también hay elementos necesarios para superar la crisis".



Aunque ha "lamentado" que se suspendiera el pasado viernes la segunda reunión del llamado "Espacio de diálogo" entre partidos catalanes, ha celebrado que vaya a llevarse a cabo el próximo martes, pues esa reunión "puede ser un elemento que permita engranar un diálogo entre partidos y superar bien la situación".



Por otro lado, el alcaldable por Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho un llamamiento a la Generalitat y los partidos independentistas para que "hagan un esfuerzo de aproximación a la realidad y a la oportunidad del nuevo contexto político en España" y den apoyo a los presupuestos generales del Estado (PGE).



Y es que ha hecho hincapié en que en esos PGE hay previsto un aumento de becas universitarias de 80 millones de euros, que "beneficiarían a 120.000 estudiantes catalanes".