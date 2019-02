Rajoy, Santamaría y Torrent, entre los cientos de testigos del "procés

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría encabezan la larga lista de testigos del juicio del "procés", entre los que también están el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresident Artur Mas y el lehendakari Íñigo Urkullu.



No así el anterior presidente del Govern, Carles Puigdemont, ni la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos de la Justicia, a quienes el tribunal ha rechazado citar, dado que es "manifiestamente incompatible" que declaren como testigos, con obligación de decir verdad, estando procesados por los mismos hechos.



Tampoco comparecerá el rey Felipe VI por estar exento por la ley o el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, como pedían algunas defensas.



La Sala que juzgará el caso rechaza también citar al ex secretario general del PSOE y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba; y al actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en relación con la polémica en la renovación del CGPJ, pues "las dudas vertidas sobre la imparcialidad" del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que fue propuesto para presidir el Consejo, ya se resolvió a favor del juez.



La extensa lista de políticos que testificarán en el juicio también la engrosan el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; los diputados de ERC Joan Tardá y Gabriel Rufián; la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; y el exdelegado de Gobierno en Cataluña Enric Milló.



Así como Jordi Puigneró, actual consejero del Govern de Quim Torra, solicitado para explicar los ciberataques sufridos durante el 9N, cuando era secretario de Telecomunicaciones del Govern.



Comparecerán también ante el tribunal el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, su entonces superior Pere Soler, ambos acusados de rebelión en la Audiencia Nacional por la vertiente policial del "procés"; el número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, considerado organizador del referéndum; y el exdiputado Lluís Llach, que estuvo en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017.



El Supremo ha rechazado, sin embargo, la testifical de relatores de Naciones Unidas y premios nobel como Noam Chomsky y Paul Preston, pues "las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores (...) son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar".



Otros de los testigos acordados por el Supremo son:



- Los exmiembros de la Mesa del Parlament, a excepción de Ramona Barrufet, y la exdiputada autonómica de la CUP Mireia Boya, que serán juzgados por el "procés" en Cataluña.



- Los cuatro exconsellers que dimitieron en julio de 2017: Jordi Jané, Neus Munté, Meritxel Ruiz y Jordi Baiget.



- Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo de seguridad de cara al 1-O.



- Ferran López, sustituto de Trapero al frente de los Mossos.



- Jose Antonio Nieto, ex número dos de Interior.



- Sebastián Trapote, jefe superior de Policía de Cataluña.



- Joan Vallvé, vicepresidente de Ómnium Cultural.



- Varios miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos el vicepresidente segundo José María Espejo.



- Xabier Trías, exalcalde de Barcelona.



- Los entonces diputados autonómicos de la CUP Eulalia Reguant, Antonio Baños y David Fernández; y de ERC, Josep Ginesta, Cesc Iglesias y Adria Comella, además del exportavoz de EnComu Podem, Xavier Domenech.



- Albano Dante-Fachín, exportavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot.



- Neus Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia.



- Carles Viver, exmagistrado del TC considerado el "arquitecto jurídico" del "procés".



- Nuria Llorach, exdirectora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.



- Albert Battle, exdirector de los Mossos.



- Teresa Laplana, intendente de los Mossos y acusada de sedición en la Audiencia Nacional.



- Los secretarios de CC. OO. y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros.



- Varios letrados y secretarios del Parlament en el momento de los hechos.



- Varios parlamentarios europeos para declarar sobre la acción exterior del "procés".



- Portavoces del equipo internacional de expertos electorales internacionales.



- Un diputado de Quebec y otro de Alemania, observadores contratados para el 1-O.



Con todas estas citaciones atiende el Supremo a buena parte de las peticiones de las acusaciones y defensas, que solicitaron la declaración de centenares de testigos: 256 la Fiscalía y la Abogacía -todos aceptados-; alrededor de 60 Vox y en torno a 400 las defensas.