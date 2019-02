EE.UU. tacha de "atroz intimidación" la visita de policías a Guaidó

Estados Unidos condenó hoy como un "atroz" acto de "intimidación" la visita policial a la casa del jefe del Parlamento venezolano, el líder opositor Juan Guaidó, quien denunció que un grupo de agentes fueron a su vivienda con la intención de interrogar a su esposa, Fabiana Rosales, algo que la Policía niega.



"Tomamos nota con gran preocupación del hecho de que un grupo paramilitar extralegal, conocido como las Faes, entró en la casa familiar de Guaidó, donde se encontraba su hija de 20 meses, y les amenazaron", dijo un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, en una conferencia de prensa telefónica.



"Estados Unidos ve estos actos de intimidación como algo muy serio, muy atroz, y la comunidad internacional debería verlos del mismo modo", agregó.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, aseguró en su cuenta de Twitter que Washington "no tolerará el daño a aquellos que están luchando por la libertad y la democracia de Venezuela".



Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, también acudió a esa red social para lamentar que los "matones" de las Faes hayan aterrorizado a niños inocentes en Venezuela.



"Los matones de las Faes de Maduro han aterrorizado a niños inocentes en toda Venezuela, incluida la hija del presidente Juan Guaidó. Todos los servicios venezolanos deben aprovechar esta oportunidad para aceptar la oferta de amnistía del presidente Guaidó y reconocer al gobierno legítimo", señaló Bolton en Twitter.



El funcionario estadounidense recordó que Guaidó, quien el día 23 se proclamó presidente interino, ha dado "una oportunidad a las fuerzas armadas, los grupos de seguridad y, francamente, todos los secuaces de Nicolás Maduro, para que aprovechen la amnistía" que les ha ofrecido si "aceptan una transición democrática pacífica".



Pero alertó de que "habrá consecuencias para aquellos" responsables de actos de "violencia e intimidación, en particular algunos tan atroces" como la visita a la vivienda de Guaidó.



"Deberán rendir cuentas, y perderán la oportunidad única de empezar una etapa nueva" que habrían tenido de aceptar la amnistía de Guaidó, advirtió el funcionario.



Guaidó, que ha sido reconocido por EE.UU. y otros países como el mandatario legítimo de la nación, denunció hoy que agentes de la policía fueron a su casa y preguntaron por su esposa con el fin de interrogarla, pero ella no estaba.



El líder opositor responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por la seguridad de su familia y precisó que los agentes se identificaron como miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) y que cuando llegaron a la vivienda solo se encontraban allí su hija, de 20 meses, y una de las abuelas de la menor.



La Policía Nacional Bolivariana, que controla al Faes, negó a través de Twitter que se intentara interrogar a la esposa de Guaidó, y dijo que es "totalmente FALSO" que ese cuerpo esté buscando a la familia del diputado.



Estados Unidos advirtió el pasado fin de semana de que adoptará "una respuesta significativa" ante cualquier acto de "violencia e intimidación" contra Guaidó, el Parlamento venezolano de mayoría opositora o el personal diplomático estadounidense en Venezuela.



"La seguridad de Juan Guaidó es de extraordinaria importancia no solo para Estados Unidos, sino para la comunidad internacional", subrayó el citado funcionario estadounidense.



"Estados Unidos y nuestros socios y aliados en el Grupo de Lima, y Europa a medida que se acerca su fecha límite (para decidir si reconocen a Guaidó), todos estamos trabajando juntos para poder salvaguardar la seguridad de Guaidó", aseveró.