La oposición venezolana presenta un plan económico para una transición

La oposición venezolana presentó este jueves un programa económico que aspira que entre en funcionamiento en un eventual Gobierno de transición, una vez que Nicolás Maduro se aparte del poder, y ayude a sacar el país de la profunda crisis que atraviesa.



El llamado Plan País, que fue elaborado por expertos económicos y diputados del Parlamento, pretende desarrollar tres grandes aspectos: poner el Estado venezolano al servicio de los ciudadanos, a los que se debe "empoderar (...) a fin de liberar sus fuerzas creativas y productivas" y reinsertar el país en el "concierto de naciones libres.



Para esto, será necesario levantar los controles que, según opositores y expertos, forman parte de las causas de los males de la economía venezolana, "dar apertura a la inversión privada en la empresas públicas" y solicitar financiación en entidades internacionales, y así lo plantea el documento presentado a la opinión pública .



Esta financiación, aclara el texto del programa, debe ser "masiva" y contemplar una "reestructuración profunda de la deuda pública externa".



El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se ha autoproclamado presidente interino, aseguró al presentar el programa que el país precisa "dinero fresco" para recuperar su economía.



Según Guaidó, volver al concierto de países libres "significa contar con la voluntad de muchos amigos y gobiernos que puedan invertir también en Venezuela".



El diputado opositor Ángel Alvarado manifestó durante la presentación del programa que la economía de Venezuela requiere "una expansión fiscal".



"Para que salgamos de este bache lo mas pronto posible, no (hace falta) un programa de austeridad, sino un programa de expansión rápida", añadió.



Su compañero de bancada, Juan Andrés Mejía, adelantó que un eventual Gobierno de transición no debe "acabar con las ayudas" a los más desposeídos, pero que la modalidad de entrega debe ser directa.



El plan tiene un apartado especial con ideas para incentivar la recuperación de la industria petrolera venezolana, que afronta su crisis particular de deuda, investigaciones por corrupción y desplome de la producción.



El programa propone igualmente aceptar capital privado en la industria, aunque aclara que se debe "preservar la propiedad de la nación sobre los yacimientos de hidrocarburos".



Guaidó aprovechó la presentación para enviar un "agradecimiento especial" al líder opositor preso Leopoldo López, quien "a pesar de haber estado en la cárcel, secuestrado", escribió "de puño y letra" parte del libro "Venezuela Energética", que también dio pie a todo el "Plan País".



Aunque Guaidó cuenta con el respaldo de numerosos países, Maduro es el único reconocido como jefe de Estado por las instituciones, incluida la Fuerza Armada.