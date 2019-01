El expresidente de la AVT Francisco Alcaraz será el senador de Vox

Francisco José Alcaraz, que fue presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) entre 2004 y 2008, es la persona elegida por Vox para ser su senador por designación autonómica por Andalucía, que le corresponde tras conseguir doce escaños en las últimas elecciones de diciembre.



Según ha comunicado Vox, "no hay mejor persona" que Alcaraz para ejercer la representación de este partido en el Senado, y destacan que fue quien "lideró la rebelión cívica contra el proceso de rendición ante ETA iniciado por Zapatero".



El Pleno del Parlamento de Andalucía se reunirá el próximo 6 de febrero para elegir a sus nueve senadores autonómicos: tres por el PSOE, dos por el PP, otros dos por Ciudadanos, uno por Adelante Andalucía y otro por Vox.



Según el Estatuto de autonomía andaluz, para ser senador en representación de la comunidad autónoma no es necesario ser diputado en el Parlamento regional.



Solamente se requiere ser andaluz u ostentar la "condición política" de andaluz, es decir, con arraigo en la comunidad.



Nacido en Torredonjimeno (Jaén) el 1 de noviembre de 1968, Francisco José Alcaraz, que perdió a un hermano y dos sobrinas en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, comenzó a colaborar con la AVT en 1994.



En el año 2000 fundó en Jaén la Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, presidida por su esposa, Carmen Álvarez, y tres años después fue elegido miembro de la Junta de Gobierno de la AVT, de la que fue secretario general antes de ser nombrado presidente, el 12 de junio de 2004.



Fue reelegido presidente en 2006, en la asamblea de la AVT celebrada en Madrid, y en la que su único oponente, el abogado Pablo Broseta, hijo de Manuel Broseta Pont asesinado por ETA, retiró su candidatura por entender que no se respetaron las reglas democráticas durante la elección.



Un año después solicitó la baja de la AVT por discrepancias con la gestión de Casquero, a quien acusó de adulterar las cuentas que, a pesar de la polémica, fueron aprobadas por la asamblea con el 60 por ciento de los votos.



Francisco Javier Alcaraz ha sido distinguido con el IV Premio José Luis López de Lacalle, otorgado por el Foro de Ermua, en junio de 2004.



Además ha recibido diversos premios en nombre de la AVT como el II Premio a la Convivencia Cívica de la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC), en junio de 2005, y el premio "Convivencia" del gobierno de la Ciudad de Ceuta, en junio de 2005.