Casado reclama la liberación inmediata de periodistas en Venezuela

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado que se libere "de inmediato" a los periodistas de la Agencia EFE detenidos en Venezuela, además de denunciar que esta situación "no es casual", sino que viene de atrás y forma parte de una "estrategia" del régimen chavista.



Durante la presentación a Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y opositor venezolano, en un desayuno informativo, Casado ha recordado que el PP lleva años diciendo que "uno de los informes por los que cobró la CEPS (Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales), el núcleo inicial de Podemos, fue sobre el control de medios de comunicación en Venezuela".



Por eso, ha asegurado que "esto no es causal" sino que ha habido una "estrategia implacable" para acallar a los medios de comunicación venezolanos e iberoamericanos y ahora "empiezan a atreverse" con los medios españoles y europeos.



Esto "viene de muy atrás" ha afirmado Casado, quien ha considerado "indigno" que en la capital de España se esté "contemporizando con el régimen" de Venezuela, con actos de la alcaldesa Manuela Carmena.



También ha reclamado al Gobierno español que pida "de forma más decidida" la liberación de los periodistas y a los partidos españoles, sobre todo de izquierda y nacionalistas, que dejen muy claro que "no se pueden tolerar este tipo de situaciones".