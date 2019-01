Pence y enviado de Guaidó hablan de llegada de ayuda humanitaria

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y Carlos Vecchio, máximo representante en Washington del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, hablaron este martes sobre cómo hacer llegar ayuda humanitaria al país suramericano.



"En las próximas horas, vamos a estar anunciando cómo sale la ayuda humanitaria, cuándo llega y de qué se trata la ayuda humanitaria", dijo Vecchio en declaraciones a la prensa horas después de reunirse con Pence y a la salida de otro encuentro con legisladores.



Vecchio, encargado de negocios de Guaidó en Washington, reconoció que hacer llegar la ayuda a su país es un "reto" y, al ser preguntado por la prensa, no descartó que vaya a ingresar a través de la frontera con Colombia y se limitó a decir que hay "varias opciones" sobre la mesa.



"Yo -dijo Vecchio- confío en nuestro pueblo y en las fuerzas armadas, en que cuando esa medicina y esa comida llegué allí que la necesita el pueblo, nuestros militares van a facilitar la entrada de eso. No tengo duda de que va a ocurrir".



Ya el lunes el exalcalde venezolano David Smolansky consideró que el bloqueo de ayuda humanitaria por parte del gobernante, Nicolás Maduro, supondría un "punto de inflexión" para el estrato castrense -hasta ahora fiel al presidente- cuyo apoyo es fundamental para quien quiera ejercer el poder en Venezuela.



La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció que su Gobierno "está listo" para brindar más de 20 millones de dólares en asistencia humanitaria al "pueblo" de Venezuela.



En un comunicado sobre la reunión entre Pence y Vecchio, la Casa Blanca no hizo comentarios sobre esa ayuda humanitaria y se limitó a "firmemente enfatizar el objetivo de larga data de EE.UU. de restaurar la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas".



A la cita con Pence también asistió Julio Borges, nombrado como representante ante el Grupo de Lima, conformado por países del continente americano que consideran rota la democracia en Venezuela; así como Smolansky y Francisco Márquez, consejero político de la misión de Guaidó en Washington.



Vecchio fue aceptado como representante diplomático de Venezuela el pasado domingo por el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.



La confirmación de Vecchio como jefe de la misión diplomática de Guaidó, al que la Casa Blanca reconoce como el mandatario legítimo de Venezuela, apunta a la formación de una embajada paralela en EE.UU,, después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompiera relaciones diplomáticas con Washington.