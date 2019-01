El Parlamento rechaza pedir una extensión del brexit si no hay acuerdo

El Parlamento británico rechazó hoy dos enmiendas que urgían al Gobierno a pedir una extensión del plazo para abandonar la Unión Europea (UE) si no se logra ratificar un acuerdo de salida.



Las dos cláusulas propuestas por diputadas laboristas fueron rechazadas: por 321 votos frente a 298 la de Yvette Cooper y por 322 contra 290 votos la de Rachel Reeves.



Ambas enmiendas pretendían descartar un "brexit" sin acuerdo en caso de que el próximo 26 de febrero la Cámara de los Comunes no haya aprobado un texto consensuado con Bruselas.



La enmienda de Cooper había obtenido el respaldo explícito de la dirección del Partido Laborista, así como de algunos diputados conservadores, entre ellos Nick Boles.



"Me preocupa profundamente que el retraso, la deriva del Gobierno y su intención de perseguir unicornios termine finalmente en una salida sin acuerdo por accidente", advirtió Cooper durante el debate parlamentario de esta tarde.



La primera ministra, la conservadora Theresa May, reiteró por su parte su oposición a posponer la ruptura con la Unión: "Un retraso sin tener un plan alternativo es una carretera hacia ninguna parte", esgrimió.



May quiere regresar a Bruselas para renegociar el mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte, el punto más conflictivo del acuerdo, y tratar de que el Parlamento respalde entonces el texto.



La jefa de Gobierno ha avanzado que el 13 de febrero volverá a la cámara para exponer sus planes si para entonces todavía no ha logrado pactar con Bruselas modificaciones que faciliten la aprobación del acuerdo del "brexit".



Los diputados volverán a tener entonces la oportunidad de proponer nuevas enmiendas que modifiquen la hoja de ruta del Gobierno.