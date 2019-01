La Comunidad de Madrid no legislará "el exterminio" de los VTC

La Comunidad de Madrid ha asegurado hoy que no va a "legislar para garantizar el exterminio" de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y ha descartado una regulación que fije una precontratación temporal, ya que esto es una "línea roja".



En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, se ha referido así a la propuesta que los taxistas, que hoy cumplen su noveno día de huelga indefinida, están ultimando para volver a negociar con el Ejecutivo autonómico.



Tras manifestar la voluntad de la Comunidad de Madrid de negociar para lograr un acuerdo que logre la convivencia entre taxis y VTC, Rollán ha dicho que no están dispuestos a abordar "cuestiones que lejos de mejorar el entorno generarían un conflicto aún mayor".



El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha hecho un llamamiento "a la cordura, al sentido común y a la generosidad de todas las partes", en especial, al colectivo de los taxistas, que han mantenido "una posición más férrea" en este conflicto.



Rollán ha censurado las imágenes de taxistas, que en los últimos días han impedido el acceso a infraestructuras "tan sensibles" como el Metro de Madrid en coincidencia con la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y han "secuestrado" las principales calles y carreteras de la ciudad de Madrid, sin "las autorizaciones pertinentes".



El también consejero de Presidencia ha criticado las imágenes "agresivas" que se han visto en los últimos días, en las que se ha asediado a lugares, en los que se encontraban candidatos del PP, se ha rodeado la sede del PP en la calle de Génova y se han lanzado "huevos" contra la fachada del Gobierno regional.



Estas imágenes "no generan confianza", ha aseverado Rollán, quien ha indicado que "son numerosos los taxistas que nos han dicho que no se sienten representados con lo que está ocurriendo y que quieren volver a trabajar" y prestar el servicio a los ciudadanos.



Ha subrayado que se ha producido una situación de "desorden público" y ha recordado que quien tiene la responsabilidad de garantizar el orden público es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, quien, en sus palabras, "ni está ni se le espera".



Se ha preguntado qué más tiene que ocurrir en la ciudad y en la región de Madrid para que el delegado del Gobierno "tome cartas en el asunto" y garantice la "normal convivencia", al tiempo que ha opinado que Rodríguez Uribes parece más preocupado en ser "el colaborador necesario" del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.



"Todo el mundo tiene meridianamente claro que las competencias residen en el ámbito nacional porque hoy no solamente existe un conflicto del taxi y de VTC en la Comunidad de Madrid, sino también en Cataluña", ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional.



Ha instado al delegado del Gobierno en Madrid a garantizar la convivencia y el respeto de las leyes, a la vez que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de estar ocupado en sacar adelante sus presupuestos y se centre en "garantizar la movilidad" de los españoles.



Ha apelado al "sentido común" y ha puesto en valor las manifestaciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha fijado tres líneas de actuación: la recentralización de las competencias en esta materia, por tratarse de una cuestión que afecta a todas las comunidades autónomas, hacer más competitivo al sector del taxi y crear un fondo de compensación para asegurar la convivencia entre los taxi y los VTC en el presente y el futuro.



Para que el taxi sea más competitivo, ha agregado, se pueden dar pasos a través de la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid para que los taxistas puedan trabajar siete días a la semana veinticuatro horas al día -como las VTC- y que puedan adquirir cualquier vehículo, además de aplicar bonificaciones y descuentos.



La creación de este fondo de compensación se debería abordar, a juicio de Rollán, en el seno de las conversaciones entre el Ministerio de Fomento, la representación de los taxistas a nivel nacional y de las empresas de los VTC.



Desde su punto de vista, "el colectivo de taxistas está siendo víctima de la dejación de funciones del Ministerio de Fomento, que era conocedor del reto que había que superar para generar un escenario de confianza y de encuentro, pero ha preferido que haya una legislación autonómica".



Ha recordado que los VTC pueden prestar el 80 por ciento de su servicio en su territorio y el 20 por ciento en otra comunidad autónoma, "una razón más para que sea en el Ministerio de Fomento donde se alcancen los acuerdos".



Si la Comunidad de Madrid adoptara iniciativas legislativas que deberían ser aprobadas en el Parlamento regional, inmediatamente tendría demandas encima de la mesa que podrían alcanzar los 4.000 millones de euros, ha precisado Rollán, quien ha dicho que tiene claro que los madrileños no deben pagar esa factura.



Con el paso del tiempo, tendrá que producirse "la uberización del taxi y la taxificación de Uber", a través de la modificación de la ordenanza municipal, con el objetivo de que el colectivo del taxi, que hoy está en una desventaja competitiva, tenga más herramientas para garantizar su permanencia y prestar un mejor servicio.